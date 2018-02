Pérez de los Cobos detalla els impediments de Trapero i Forn al dispositiu del 1-O

Els Mossos van arribar a espiar altres policies.





El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez del los Cobos, que va coordinar el dispositiu enfront de la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre, va relatar al Tribunal Suprem tots els obstacles que tant l'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn -actualment en presó- com el més gran dels Mossos Josep Lluís Trapero van anar posant durant la preparació i posterior execució de l'operatiu policial.





Els Mossos van arribar fins i tot a espiar la tasca dels policies i guàrdies civils desplegats i van fotografiar els seus cotxes camuflats, segons la seva declaració.





Pel que fa a Trapero, el coronel va relatar que el més gran dels Mossos va fer en primer lloc tot el possible perquè es revoqués el seu nomenament -instat per la Fiscalia de Catalunya - presentant un recurs contenciós-administratiu que no va tenir èxit.





També va destacar que el passat 23 de setembre el fiscal en cap de Barcelona ja mort José María Romero de Tejada va cridar l'atenció als Mossos "en el sentit que el dispositiu que havien presentat era insuficient", i que Trapero va dir que ho corregiria i el incrementarien tant en nombre d'efectius com les hores de servei.





Ningú va arribar a lliurar-li el pla d'actuació dels Mossos, tot i que ha conegut més tard que mai es va modificar l'inicial.





Sobre la presència de Trapero en la Junta de Seguretat, el coronel de la Guàrdia Civil assenyala que tot i que inicialment no és membre d'aquest òrgan es va sol·licitar la seva presència per la Generalitat.





Per visualitzar la discrepància que Trapero mostrava una vegada i una altra que fa a la seva responsabilitat com a coordinador del dispositiu Pérez de los Cobos va detallar al jutge el contingut d'una conversa que va mantenir amb el més gran dels Mossos entre les onze i les dotze del matí del mateix 1 d'octubre. En aquesta ocasió i davant la insuficiència del dispositiu desplegat pels Mossos Trapero li va dir que es limités a la coordinació perquè ell era "el comandament".





ELS MOSSOS van complir DE FORMA "PECULIAR"





La jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armes va ordenar en el seu acte als Mossos personar-se en tots els col·legis electorals per traslladar la prohibició que fossin utilitzats per al referèndum, si bé Pérez del los Cobos va assenyalar en la seva declaració que "el compliment d'aquesta ordre la van fer els Mossos de forma peculiar".





En les diferents reunions, segons el testimoni del coronel, es va acordar que els Mossos durien a terme totes les tasques encomanades per la Fiscalia: visita als locals, cintes i el dia 1 impedir la seva obertura i la constitució de les meses electorals. La Policia i la Guàrdia Civil es constituirien com a grups de reserva distribuïts per tot Catalunya per a acudir en auxili dels Mossos.





Posteriorment va saber que en aquestes visites els agents de la policia autonòmica no només no van complir amb les ordres de la Fiscalia sinó que van servir per advertir les persones tancades prèviament en els col·legis electorals que els agents arribarien a les sis del matí del 1-O i, de trobar "una concentració important de massa humana", primària "la mediació i l'actuació mesurada".





ESPIONATGE A LA POLICIA





Encara és més, durant la seva declaració va acusar directament als Mossos d'actuar com a "focus d'informació" per eludir les ordres i mandats judicials, i que després ha sabut que hi va haver ordres perquè els agents autonòmics vigilessin els moviments de Policia i Guàrdia Civil.





De fet, ha apuntat que "des dels comandaments de Mossos es va dir que la prioritat era informar dels moviments, vehicles i nombre d'agents de Guàrdia Civil i Policia" i es van ordenar fotografies dels vehicles camuflats aquests cossos.

En un altre moment de la seva declaració el coordinador del dispositiu va explicar la raó de no convocar reunió de la Junta de Coordinació en el matí del passat 1 d'octubre.





"Des de primeres hores estaven constatant que l'actuació dels Mossos no estava alineada als objectius manats per la Fiscalia i el TSJ sinó que la seva actuació estava més encaminada a dificultar el dispositiu".





De fet, aquest mateix matí Pérez del Cobos va tenir una conversa amb Trapero en què li va traslladar "que el dispositiu de Mossos no estava servint per complir amb el mandat judicial".





Va ser a les set o vuit de matí del 1 d'octubre quan va arribar a la conclusió que el dispositiu dels Mossos que la Fiscalia havia recriminat com insuficient dies abans era el mateix que havien aplicat, i quan li va recriminar aquest fet va ser quan Trapero li va dir que es limités a coordinar.