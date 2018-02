Els policies de Valls treballen en instal·lacions "tercermundistes"

Comissaria de la Policia Local de Valls.





El Sindicat Autònom de Policia de les Policies Locals de Catalunya (SAP-PL) denuncia la males condicions de treball de les agents de la comissaria de la Policia Local de Valls des de 2015.





Els agents porten dos anys denunciant la mala situació de les instal·lacions de treball, i fins i tot van remetre a l'alcalde de la localitat una proposta d'actuació en prevenció de riscos laborals, però des de llavors no s'han produït canvis.





Així, han hagut de lidiar amb plagues de paparres, lavabos en males condicions, i un menjador en el qual ni tan sols disposen d'aigüera.





El sindicat policial va remetre en dues ocasions un informe de Seguretat i Salut al consistori, a què ha tingut accés Catalunyapress, per informar de les deficiències de la comissaria, i no es va prendre cap mesura per millorar les instal·lacions de treball.





Part de l'informe de seguretat i salut remès al consistori.





Després d'haver intentat durant aquest temps trobar solució a aquesta situació amb els responsables corresponents i no haver obtingut resposta ni reacció, la Inspecció de Treball ha ratificat amb un informe, emès el passat 5 de febrer, la necessitat de reformar les instal·lacions, després de que el sindicat presentés un expedient davant de la "immobilitat" dels responsables polítics de la localitat.





Per això, des del sindicat celebren que després de dos anys demanant una millora de les instal·lacions en què treballen, la inspecció els hagi donat la raó i hagi emès un informe en què insta a millorar el lloc en què els agents desenvolupen la seva tasca.





Fonts sindicals indiquen que es produirà un trasllat a unes noves instal·lacions i que, mentrestant, es acometarán algunes reformes a l'actual seu, després de dos anys reclamant-.