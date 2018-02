L'Hospitalet serà la primera seu espanyola del 'Village Underground'

L'Hospitalet se suma així a Lisboa i Londres com a seu.





L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat Núria Marín, ha avançat que el municipi barceloní es convertirà aquest any en la primera seu a l'Estat del projecte de promoció cultural internacional Village Underground.





L'Hospitalet se suma a Lisboa i Londres com a seu del projecte Village Underground, convertint-se així en la tercera que s'obre a Europa.





Concretament, la iniciativa s'instal·larà en una nau del carrer Cobal t, on s'habilitarà un espai multifuncional d'intercanvi cultural de tot tipus.





Aquesta iniciativa potenciarà la capitalitat cultural del municipi amb un extens programa d'activitats, concerts i exposicions de multitud d'artistes, ha aplaudit.





Marín ha aprofundit en la potencialitat del municipi com a districte cultural, i ha explicat que l'any passat es van instal·lar a la ciutat mig centenar d'empreses del sector que la consoliden com "un sòlid referent".





A més, ha anunciat que s'obrirà una nova línia d'ajuts per als locals que programin música en directe i que s'han iniciat els tràmits per adquirir una antiga nau industrial per a ubicar la Casa de la Música, un centre formatiu i integral d'activitats musicals.





També ha recordat que el Cirque du Soleil s'instal·larà a l'Hospitalet a partir del 23 de març i que això suposarà una gran injecció cultural i econòmica per al municipi: es preveuen 150.000 espectadors i es contractaran 155 persones.





"PODER D'ATRACCIÓ"





Marín ha exalçat la força del model de ciutat de l'Hospitalet i el seu "poder d'atracció" per a nous projectes, i ha anunciat que aquest any començaran les obres de dos nous hotels, que se sumaran als 13 actuals.





A més, ha avançat que la propera tardor es posarà la primera pedra del Centre Europeu de Medicina Tradicional Xina, que coincidirà amb una gran exposició per donar a conèixer aquesta pràctica mil·lenària, un cicle de conferències i un espai per a la demostració d'aquestes teràpies.