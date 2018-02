Borrell insta Torrent a desencallar la investidura

Borrell recorda que els independentistes tenen majoria.





L'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell ha recordat que "agradi o no" els independentistes gaudeixen de majoria al Parlament després de les últimes eleccions i ha indicat que "si aquesta majoria no es posa d'acord, ja que el president del Parlament -en referència a Roger Torrent- haurà de fer alguna cosa ".





Sobre la situació actual, ha apuntat que no hi ha cap novetat en la política catalana i que segueix vigent l'article 155, que "no és una bona situació per a ningú, no és ni tan sols còmoda", encara que ha apuntat que amb la seva aplicació "tampoc passa res greu ".





Respecte a la petició dels líders independentistes, que "es passen tot el dia dient que és urgent i necessari reposar les institucions autonòmiques", ha insistit que està "totalment d'acord" amb aquesta apreciació.





Davant aquest discurs, i en tenir majoria, són ells els que tenen "a les seves mans decidir com ho volen fer", ha remarcat Borrell durant la seva visita a Salamanca per impartir una conferència a la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca (USAL) .





Així mateix, els ha recordat que "en comptes d'aconseguir la independència, el que han fet és perdre l'autonomia", i ha ironitzat en dir que "valent negoci" és el que han obtingut en els últims mesos.





Respecte a la seva xerrada, sobre la qual ha parlat de la situació a Europa, ha remarcat que el continent recull les intencions d'aquells que busquen una major integració i "alguns que estan pensant en si es desintegren una mica".





Actualment, tal com ha continuat, Europa passa per "tensions centrífugues" com les que es viuen a Hongria, Polònia o el Regne Unit, a més de la situació que viuen estats en què hi ha moviments que "qüestionen la seva pròpia existència", com ho viscut a Escòcia, Flandes (Bèlgica), Veneto (Itàlia) o Catalunya a Espanya.





I, respecte al 'brexit' de Regne Unit, ha manifestat que, després de la seva aprovació, "més que un contagi ha estat una vacuna", ja que els defensors "s'han adonat que no és tan fàcil" i ha apuntat que els britànics estan "molt penedits del que han decidit".





"No és cap broma" el que està passant a Europa, ha puntualitzat Borrell sobre un projecte comú supranacional que "no ha estat capaç de desenvolupar la seva dimensió social".