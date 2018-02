Falcones nega el frau a Hisenda i assegura que la seva dona no va signar res

Falcones nega haver defraudat a Hisenda.





L'escriptor Ildefonso Falcones ha negat l'acusació de suposat frau a Hisenda feta per Fiscalia (que ha demanat nou anys de presó), ha assegurat que es basa en "criteris il·legals" usats per la inspecció, i ha afegit que s'acusa també al seu dona quan aquesta no va signar res.





L'escriptor ha afirmat que la pròpia Hisenda ha reconegut que és un "criteri il·legal", i que són tributs ja pagats que s'han calculat erròniament.





Ha afegit que l'calculársele l'IRPF, Hisenda ha aplicat el criteri de data de factura per calcular la factura tributària, en comptes d'aplicar el de meritació, el que porta a "barbaritats" que uneixen en un any els ingressos de diversos, i puja la renda.





Falcones ha dit que la seva defensa ha presentat escrits davant el Jutjat, però que "qui hauria de presentar l'escrit és la Fiscalia" perquè l'error està en el criteri d'Hisenda.





Ha afegit que, si ell ho admetés per sortir d'aquestes preocupacions, haurien de calcular bé les quotes de l'IRPF, "que és el que hauria de fer també el fiscal", i permetre que es paguin en diversos anys, com es pot fer amb els bestretes de llibres, en lloc de agrupar-se.





Ha lamentat que es demanen també nou anys per a la seva dona, sobre la qual ha assegurat que no va signar res, i "d'acord amb un dictamen que el mateix inspector d'Hisenda ha declarat que és il·legal".