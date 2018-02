Els resultats sobre humans s'esperen en dos anys.





Un equip de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) ha obert la porta per primer cop al món a utilitzar la immunoteràpia contra els càncers de còlon més agressius i les seves metàstasis, després d'aconseguir resultats "espectaculars" de curació i immunitat en ratolins creats durant quatre anys al laboratori.





Ho han explicat el primer autor de l'estudi, Daniele Tauriello, i l'investigador de l'Icrea i cap del Laboratori de Càncer Colorectal de l'IRB Barcelona, Eduard Batlle , en roda de premsa sobre la troballa, els resultats s'esperen en dos o tres anys en assajos clínics sobre humans.





Batlle ha demanat prudència i ha admès la complexitat de fer el salt des de la recerca bàsica fins a la clínica aplicada en humans, i ha ressaltat que una de les fites del treball és crear durant quatre anys ratolins de laboratori modificats amb les quatre mutacions genètiques més comuns en els tumors humans de còlon avançats.









Per primera vegada, Tauriello ha aconseguit crear un model de ratolí que mimetitza les principals característiques del càncer de còlon metastàtic desenvolupat en pacients, tenint en compte que "fins ara els investigadors posaven cèl·lules del pacient i no es podia treballar perquè els animals eren immunodeficients" , segons Batlle.





L'estudi revela un dels grans interrogants sobre el fracàs fins ara de les inmunoteràpies -basades en activar el sistema immune contra les cèl·lules tumorals- en el càncer de còlon, i situa l'hormona TGF-beta com la "responsable que el sistema immune sigui cec davant les cèl·lules tumorals de còlon ".





Eduard Batlle, cap del Laboratori de Càncer Colorectal de l'IRB Barcelona.

CLAUS DE LA INVESTIGACIÓ





"Si bloquegem l'acció d'aquesta hormona i per fer-ho fem servir uns inhibidors en fases clíniques, vam aconseguir revertir aquest procés, de manera que els limfòcits penetren en el tumor, s'activen i eviten la metàstasi en models animals", ha resumit Batlle.





Com apuntaven estudis anteriors del mateix laboratori, la presència de l'hormona TGF-beta és clau per predir el risc dels pacients en desenvolupar metàstasi, i ara el laboratori demostra que la seva inhibició permet desbloquejar el sistema immune i aturar la fenomen de la inmunoexclusión, clau perquè el tumor s'escapi de les defenses.





Al laboratori, han aconseguit curar ratolins amb metàstasi avançades, i han aconseguit també que el sistema esdevingui immune i pugui combatre de forma natural el mateix tumor de còlon, impedint que es torni a reproduir.





UTILITAT PER PÀNCREES I BUFETA





"El motiu pel qual les inmunoteràpies havien fallat en càncer de còlon és perquè existeix aquest mecanisme de supressió", segons Batlle, que ha detallat la necessitat de saltar primer el bloc que exerceix l'hormona TGF-beta perquè els limfòcits reconeguin al tumor i el ataquin amb la creació de molècules.





"Estem convençuts que l'estudi pot ser d'utilitat per tractar pacients amb càncer de còlon avançats", així com altres càncers en què també hi ha molta presència d'aquesta hormona, com podrien ser els de pàncrees, melanoma i bufeta.





Les taxes de curació demostrades en animals és del 70% al 80%, i el perfil de pacients humans susceptibles a sotmetre a una teràpia dual és, a grans trets, el d'usuaris amb metàstasi i alts nivells d'expressió d'aquesta hormona.