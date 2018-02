El Reial Madrid ressuscita a la Champions i venç 3-1 al PSG

Cristiano Ronaldo va fer un gran partit i marc dos dels tres gols del Reial Madrid davant el PSG. / FOTO: UEFA





El Reial Madrid va tornar a recuperar el somriure i va demostrar que la Lliga de Campions en la seva competició fetitxe després de derrotar el PSG (3-1) en l'anada dels vuitens de final, una trobada que es va posar molt costa amunt amb el gol de Rabiot, però que Cristiano Ronaldo, per partida doble, i Marcelo es van encarregar de donar la volta en els últims 10 minuts gràcies, entre d'altres, a l'entrada de Marc Asensio que va revitalitzar els seus.

Els vigents campions d'Europa es van encarregar de mostrar la seva millor cara i mantenir el seu idil·li amb la 'Champions' el dia D i en l'hora H. Només va fer falta veure els dos primers minuts per assabentar-se'n. Els jugadors van prémer i van sortir a per totes. Tot i això i en un dels seus millors partits, el PSG va plantar cara i va demostrar per què és un dels aspirants.





A més, quan millor estaven els francesos, liderats per un Neymar que es va lluir al Santiago Bernabéu, el Reial Madrid va despertar des de la banqueta. El tècnic francès, com és habitual, va fer el canvi d'Asensio a poc més de 10 minuts. La jugada no li va poder sortir millor. La verticalitat del balear va despertar als seus i va fabricar el segon i el tercer per reposar l'assetjament del PSG. El recital de 'Ney' no va tenir el seu premi. Kylian Mbappé va aparèixer poc -en el gol- i Edinson Cavani, res.





L'entrenador del Reial Madrid, Zinédine Zidane, va assegurar que podien estar "contents" amb el partit realitzat davant el Paris Saint-Germain, davant el que van jugar "molt bé des de l'inici fins al final", i que el club merengue té 12 Copes d'Europa "per alguna cosa", demandant fer "un partit enorme" al Parc dels Prínceps.





Sobre el gran treball de Cristiano Ronaldo davant el PSG, a l'entrenador merengue se li van acabar les paraules. "Si parlem de Cristiano és complicat dir sempre el mateix. A les grans cites sempre ha demostrat que cal tenir-li en compte", va afegir sobre el portuguès i el seu doblet.





A més, Zidane va reconèixer la transformació del jugador i de tot l'equip quan arriba la Lliga de Campions. "Aquest club té 12 Champions i és per alguna cosa. Els jugadors saben el que ens juguem i volem demostrar sempre que aquest club val sempre i ho vam fer de l'1 al 90", ha fet.