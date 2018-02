Sánchez Melgar: Si es repeteix el menyspreu a la Constitució a Catalunya la resposta serà "serena però ferma"

Sánchez Melgar en una trobada informativa





El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ha avisat aquest dijous que, si es repeteixen a Catalunya els "actes de menyspreu a la Constitució", la resposta de la Fiscalia serà "proporcional i serena", però també "inexorable i ferma".





Durant un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, el fiscal general ha incidit en les paraules que ja va dir sobre aquest assumpte durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats el passat mes de desembre, abans de ser designat, per assenyalar que la Fiscalia no té de dir davant les aspiracions polítiques independentistes sempre que aquestes es desenvolupin dins el marc constitucional.





Ha afegit que el "desig general" és el de recuperar la convivència en aquesta comunitat però que "si es reiteren actes de desobediència" els seus autors "es trobaran amb la resposta d'aquesta Fiscalia".





Per a Sánchez Melgar, la defensa de la llei ha de ser "el límit, principi i fi" que ha de guiar l'actuació de la Fiscalia, i que les actuacions del Ministeri Públic a Catalunya són "bona prova d'aquesta defensa de la legalitat" i del ordre constitucional.





Durant la seva intervenció, en què ha exposat els seus principals objectius com a fiscal general i ha anunciat el seu departament està treballant en diferents instruccions que permetin garantir la unitat d'acció en la Fiscalia, com la que permetrà, davant la falta de jurisprudència, unificar criteris en matèria de delictes d'odi.