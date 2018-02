Pascal (PDeCAT) reclama un Govern estable "dins de la legalitat vigent"

Pascal defensa el lideratge de Puigdemont





La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha advocat aquest dijous per constituir a Catalunya "un Govern estable dins de la legalitat vigent" per poder defensar un programa de govern i fer política.





Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia', en preguntar per la dificultat de les negociacions entre JxCat i ERC, i sobre que el principal punt de fricció és com investir Carles Puigdemont.





"Hem de trobar una manera que s'ajusti a la llei per desencallar la investidura. És fonamental", ha tancat Pascal, destacant que la formació d'un Govern serà la garantia per acabar amb l'article 155.





La líder del PDeCAT assegura, d'una banda, que el lideratge de Puigdemont no pot estar en qüestió, però, de l'altra, exposa que "la solució ha de passar necessàriament pel que diu el reglament en cada moment".





"No ens podem permetre posar en perill a persones per les decisions que es prenguin", conclou Pascal, que dilluns que ve declararà davant el Tribunal Suprem en la causa oberta per rebel·lió i sedició que instrueix el jutge Pablo Llarena.





Preguntada per si Puigdemont pot ser president des de Brussel·les, Pascal defensa que al segle XXI es poden fer coses des de qualsevol lloc del món, però sentència: "Necessitem un Govern que des del Palau de la Generalitat exerceixi el treball diari de recuperació de les institucions".





Pascal defensa que el candidat de JxCat ha de poder ser investit i, si crear un Consell de la República a Bèlgica seria una bona sortida, exposa que "cal trobar una manera ajustada a dret" per fer-ho sense crear expectatives que no es puguin complir.





ALTERNATIVA A PUIGDEMONT?





Davant la dificultada d'investir Puigdemont, en les últimes setmanes s'ha obert el debat de si JxCat hauria d'investir al Parlament un candidat alternatiu, i Pascal exposa: "Aquest escenari només ho pot plantejar Carles Puigdemont. No hi ha plans B ni C fins que el president no digui el contrari".





Ha assenyalat que una repetició de les eleccions seria un "escenari rotundament dolent" per a Catalunya i ha confiat que totes les parts involucrades en la negociació arribaran a un acord que eviti anar de nou a les urnes.