'El Punt Avui' acomiada 45 treballadors després de tancar la redacció de Barcelona

El diari català 'El Punt Avui' acomiadarà 45 treballadors dues setmanes després del tancament de la redacció de Barcelona, fet que suposa una retallada del 20 per cent del personal, i baixarà el sou als empleats que continuïn en el mitjà.





Aquest dimecres, la direcció i el comitè d'empresa van acordar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que suposa la meitat dels acomiadaments previstos, ja que el grup Hermes Comunicacions, al qual pertany 'El Punt Avui', havia anunciat la intenció de fer fora fins a 91 treballadors.





L'accionista majoritari d'Hermes Comunicacions és Joaquim Vidal, que al seu torn disposa de supermercats Valvi i Spar. El grup Hermes va rebre el 2016 un total de 2,53 milions d'euros en publicitat institucional i atribueix la necessitat de retallar llocs de treball i salari a la reducció d'aquesta publicitat.





Està previst que els acomiadaments s'executin en tres fases: 15 afectats el 28 de febrer; 20 el 31 de març i 10 el 30 de juny. Rebran una indemnització de 25 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats.





També hi haurà retallades de salaris durant un any, a excepció dels que cobrin menys de 25.000 euros anuals.





La reducció salarial serà del 4,5 per cent del sou en el cas dels treballadors que percebin més de 45.000 euros; del 4 per cent per a salaris superiors a 35.000 euros; del 3 per cent per als que cobrin entre 30.000 i 35.000 euros; del 2 per cent per a salaris de més de 28.000 euros i del 0,5% per als que tinguin un sou d'entre 25.000 i 28.000 euros. Després del tancament de la redacció de Barcelona, sí es manté la de Girona.