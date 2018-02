Colau portarà una proposta sobre la connexió del tramvia per la Diagonal al ple de març

Colau ultima una proposta sobre el tramvia per la Diagonal





La tinenta d'alcalde de Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciat aquest dijous que el Govern municipal liderat per Ada Colau portarà una "proposta de decisió política" sobre la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal al ple de març.





En la seva intervenció en l'última sessió de la comissió d'estudi sobre tramvia i connectivitat del transport a la Diagonal, Sanz ha dit que, finalitzat el debat tècnic, és "el moment de la política".





"Hem ofert tota la informació, però ha arribat el moment de concretar i decidir com ho portem cap endavant. És el moment de decidir-i impulsar una proposta concreta", ha defensat.





Sanz ha convingut que serà un "repte" portar una proposta al ple de març, per la qual cosa ha explicat que té per davant 37 dies per seguir treballant amb els grups municipals i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).





"Mai en aquesta ciutat s'havia fet un debat similar al que hem fet amb el tramvia", i ha expressat que hi ha grups amb els quals el Govern no comparteix model de mobilitat, per la qual cosa ha apostat amb avançar amb els quals sí ho fan.





En el final de la comissió d'estudi, que no ha propiciat canvis significatius en els posicionaments dels grups, l'oposició ha coincidit en la "falta de consens" tècnic, polític i social.