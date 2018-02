El fotoperiodista Manu Brabo exposa la cruesa de set anys de conflicte al Pròxim Orient

Exposició fotogràfica de Manu Brabo





El fotoperiodista Manu Brabo reviu "la cruesa" dels últims set anys de conflictes a l'Orient Mitjà a través de 72 fotografies en l'exposició de National Geographic 'Un dia qualsevol', la seva primera exposició individual, que es podrà veure a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins al 25 de març.





Brabo ha explicat que aquestes 70 imatges de 2011-2018 recorren les guerres de Líbia, Síria, Egipte i l'Iraq, i que un dels seus objectius al reunir-les era que l'espectador pogués "fer una mica físic" totes les xifres i números que sent en les notícies.





També ha destacat la seva voluntat de posar-li cara a aquests números, així com "atacar directament a la part sensible i molt més sentimental" que a la part informativa.





SENSE OBSCENITAT





Ha avisat que hi ha fotografies bastant fortes que, però, fugen de l'obscenitat, amb l'aspiració que el públic surti de l'exposició tocada, cremada i amb ràbia i "en un moment donat pugui organitzar aquesta ràbia volent reprendre el seu paper de ciutadà actiu, no passiu".





Ha assenyalat que una part de l'exposició versa sobre el flux de refugiats i li agradaria que la gent pensés que "aquestes guerres que semblen tan llunyanes en un món interconnectat i que set anys de guerra a Síria acaben afectant Europa".





Ha indicat que acaben afectant per exemple a les lleis bàsiques de la comunitat europea, com la lliure circulació de persones, i "com partits d'esquerra acaben prenent actituds de dretes per no perdre vots".





Per Brabo, davant el conflicte dels refugiats no és la millor de les polítiques ni el tancament de les fronteres ni la seva obertura "a dojo", ja que es tracta d'un tema complex que ha d'involucrar a molta gent amb solucions integrals i no pegats .





Sobre el títol de l'exposició, ha evocat la idea que el terror del conflicte s i esdevingui quotidià, amb ciutadans que es veuen obligats a fer una vida normal enmig de la guerra.





Per exemple ha citat a dones que han de creuar els carrers asestadas de franctiradors, o que "fan la cua del pa sabent que se les poden raspallar en qualsevol moment", també nens que juguen a futbol al mig del conflicte -tots ells són gestos heroics -, i ha avisat que ningú està exempt de viure un dia qualsevol immers en un conflicte.





EL CADÀVER DE GADDAFI





Entre les fotografies de l'exposició, destaca la del cadàver de Moammar al-Gaddafi en un mercat a Misrata (Líbia): "Hi ha fotos que històricament quedaran a la retina, com la del cadàver d'un dictador en un frigorífic de verdures", ha dit.





No obstant això, Brabo també ha destacat la importància d'altres fotografies que toquen al públic i relaten el conflicte, de les que moltes vegades té retorn per part dels fotografiats.





"Són els grans premis d'aquest ofici: que la gent reaccioni i adonar-te que la gent és sensible a aquestes coses", ha dit el fotògraf Premi Pulitzer 2013.





National Geographic s'ha encarregat de l'organització de l'exposició, que ha finançat l'Ajuntament de L'Hospitalet amb 30.000 euros, i segons el director de National Geographic Partners Espanya, Dani Pérez, que ha assenyalat que la història de la publicació ha anat molt unida al fotoperiodisme, i ha exalçat la mirada "absolutament única" de Brabo cap al conflicte bèl·lic.





Ha definit que la seva forma de veure el conflicte és violenta i alhora quotidiana, i ha aplaudit que Brabo convida molt a la reflexió ia remoure consciències, com és la vocació de la revista.





L'alcaldessa, Núria Marín, ha dit que ha destacat que es tracta d'una "exposició valenta i arriscada", en un barri complex i divers que també ha tingut la seva pròpia evolució; i ha afegit que s'està intentant dinamitzar culturalment tant el barri com el municipi.

