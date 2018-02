Laboratorios Ordesa, eDreams i Icelandic marxen de Catalunya

eDreams se suma a la fuga d'empreses de Catalunya





Els trasllats fora de Catalunya continuen amb les mudances de Laboratoris Ordesa, eDreams i la filial espanyola de Icelandic, les seus socials abandonen Barcelona per instal·lar-se en altres punts d'Espanya, segons consta en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).





Laboratorios Ordesa, amb una facturació anual de 135 milions d'euros, va acordar canviar el seu domicili a Osca, on té els seus orígens la companyia farmacèutica, el passat 19 d'octubre, una mudança que s'ha fet oficial aquest dijous. Amb una trajectòria de més de 70 anys, està especialitzada en productes d'alimentació infantil, amb marques com Blemil i Blevit, i ofereix complements per al benestar femení i suplements nutricionals per a majors.





Per la seva banda, Icelandic Freezing Plant Ibérica, filial del grup Icelandic a Espanya amb uns ingressos anuals de 91.300.000 d'euros, ha decidit mudar-se del Prat de Llobregat (Barcelona) a Màlaga. El grup és líder en producció i distribució de peix i marisc congelats d'Islàndia i comercialitza els seus productes en els mercats internacionals.





Així mateix, eDreams International Network, una de les principals agències de viatges online del món, amb un volum de negoci de gairebé 50 milions d'euros, ha oficialitzat el canvi de seu que va anunciar el passat 10 d'octubre, quan va comunicar que traslladaria el domicili social de les seves filials espanyoles de Barcelona a Madrid.





La companyia compta amb un centre neuràlgic a Barcelona, on treballa el 60% dels seus empleats, i un centre de desenvolupament a Madrid, que dóna feina a 70 enginyers.





eDreams Odigeo és fruit de la fusió entre eDreams, Go Voyages i Opodo i opera sota aquestes marques i el metacercador Liligo. Està present en 44 mercats, la seva plantilla és de 1.700 treballadors -la majoria a Espanya- i ofereix més de 155.000 rutes aèries operades per més de 450 companyies i més de 1,1 milions d'hotels a 40.000 destinacions.





MÉS CASOS





El BORME recull altres sortides de Catalunya, com és el cas de Fàbrica Electrotècnica Josa, que opera sota la marca JBC. Amb una facturació superior als 22,5 milions d'euros, es muda de Rubí (Barcelona) a Tres Cantos (Madrid). JBC compta amb una plantilla de 170 persones i fabrica material elèctric per a instal·lacions residencials i industrials. El 2008 es va integrar al grup Siemens, a la unitat de negoci de baixa tensió de la divisió Building Technologies.





Per la seva banda, la filial espanyola del grup Traxys, multinacional dedicada a la comercialització de matèries primeres amb 24 oficines repartides per tot el món, ha canviat el seu domicili social de Barcelona al carrer Manuel Ferrero de Madrid. Fundada el 1944 i amb uns ingressos anuals de 18,7 milions d'euros, és líder en la distribució de metalls no fèrrics i els seus derivats, pigments metàl·lics i productes químics.





Altres canvis de seu que s'han registrat aquest dijous han estat els de Hotel Axel, del grup enfocat al públic LGTBQ Axel Hotels, que segueix l'estela de la seva matriu i altres hotels del grup i es muda de Barcelona al carrer Atocha (Madrid) ; la filial espanyola del grup Plicosa, que comercialitza articles per a la llar, jardí i oci procedents de l'Extrem Orient i Europa amb oficines a 13 països i que es trasllada a Palma de Mallorca; Centre Tècnic Alimentari, del grup Gall, al qual segueix en el seu trasllat a Carpio (Còrdova), i la productora de televisió Good Gate Productions, que es porta la seva facturació de 7,7 milions de Barcelona a Madrid.





Al llarg de 2017, un total de 2.536 societats va moure la seva seu social fora de Catalunya.





Només entre el 2 d'octubre i el 29 de desembre van ser 3.208 les que van sol·licitar el canvi de domicili, coincidint amb el procés independentista, si bé una part de les mateixes es troba encara immersa en el procés de trasllat, que pot durar fins a tres mesos , de manera que el nombre de moviments de seu social confirmats i el de sol·licituds no coincideixen.