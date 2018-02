Arrimadas planteja convocar un ple extraordinari per "desbloquejar" la investidura

Arrimadas planteja fer un ple extraordinari





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha explicat aquest dijous que el seu partit es planteja demanar un ple extraordinari per abordar la incertesa que hi ha a Catalunya i per "desbloquejar" la paràlisi generada després de l'ajornament del ple d'investidura.





En roda de premsa des del Parlament, ha explicat que seria el ple del 'desbloqueig', en què ERC i JxCat haurien "donar la cara sobre els tripijocs" que han fet en les últimes setmanes sobre la investidura i que no han donat resultats per ara.





Arrimadas ha avisat que impulsaran aquest ple si el president de la Cambra, Roger Torrent, no renuncia a investir Puigdemont i obre una ronda de contactes amb els partits per trobar un candidat alternatiu.