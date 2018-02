Tardà: Seria un error no pactar un Govern independentista efectiu

Tardà vol un govern independentista efectiu





El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha tornat a urgir aquest dijous a formar un Govern independentista "efectiu" a Catalunya, i ha avisat que si la seva formació i JxCat no arriben a un acord per a això seria un "profund error "i un" inadmissible ensopegada "per als sobiranistes.





Així s'han pronunciat Tardà als passadissos del Congrés després de ser preguntat per unes declaracions de la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal , en què també aposta per la creació d'un Govern "efectiu".





Sense entrar a valorar l'opinió de Pascal, Tardà ha remarcat que és urgent crear aquest Executiu "efectiu", i, tot i que ha apuntat que "alhora cal fer un reconeixement de la legitimitat històrica i política de Carles Puigdemont", ha assenyalat com el "bé superior a preservar" la "titànica resposta dels ciutadans a les eleccions", és a dir, la victòria de la majoria independentista.





"No hem de dilatar la constitució del Govern perquè cada dia que passa ens desgoverna des de Madrid un partit que a Catalunya té quatre diputats", ha dit, en referència al PP.





"No es pot exigir que, en un marc d'anomalies profundes, les negociacions no siguin difícils, però que ningú dubti que hi haurà Govern i no hi haurà eleccions", ha incidit, abans d'afegir que uns nous comicis serien "una traïció a la voluntat majoritària dels ciutadans catalans "i que, de convocar-se, els independentistes no podrien" mirar a la cara "als seus electors.





PROU COSTOS PENALS





Segons la seva opinió, la formació d'aquest govern efectiu s'ha de fer "de la manera més fluïda" i sense "incrementar els costos penals" que ja estan pagant alguns líders independentistes que com el del seu partit, Oriol Junqueras, porten mesos a la presó.