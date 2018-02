Funcionaris catalans avisen que Catalunya no pot "aguantar més" sense Govern

Representants de Servidorscat.Cat amb el president Roger Torrent





La presidenta de l'associació de funcionaris de la Generalitat 'Servidorscat.cat', Yolanda Hernández, ha avisat aquest dijous que Catalunya ja no pot "aguantar més" la situació actual per la qual no hi ha Govern i segueix vigent l'article 155 de la Constitució.





"Ja no la podem aguantar -aquesta situació-. No la podem aguantar més. Estem en període de descompte. Al meu entendre des de fa molt de temps. Es necessita gent al capdavant de les conselleries per prendre decisions", ha explicat en declaracions des del Parlament.





Servidorscat.cat és una associació de funcionaris creada després del 155 que han assumit la missió d'inventariar els "danys" que ha suposat l'aplicació d'aquest article, i aquest dijous s'han reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent, i li han presentat el tercer lliurament d'un informe que fan mensualment des d'octubre.





Hernández ha explicat que la manca de lideratge "afecta molt al dia a dia" en dos sentits: les decisions triguen molt a prendre's i no són immediates, i vénen donades des del Govern central sense dir explicacions, ha assegurat.





"No qüestionem les decisions que s'estan prenent, però no sabem els motius pels quals es prenen unes o altres", ha resumit, que ha recordat que el 155 ha suposat el cessament dels consellers però també d'alguns secretaris generals.