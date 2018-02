El vídeo de Tabarnia per a la manifestació del 25F

La plataforma per Tabarnia llança el vídeo per a la concentració que han convocat el proper 25 de febrer a Barcelona davant del monument a Rafael Casanova.





La campanya, sota el lema "ÑO, es va acabar la broma" crida en clau d'humor i alegria a no anar-se'n d'Espanya, a no sortir de la Unió Europea, a no parlar només en català, a abandonar el victimisme ja no ressuscitar Franco a TV.





L'acte comptarà amb la presència de diversos ministres nomenats pel Govern de Tabarnia i el portaveu de la Plataforma, Jaume Vives.





D'altra banda, els organitzadors volen que sigui un acte festiu i que serveixi d'agraïment a totes les empreses que l'endemà van a concórrer a Barcelona en l'edició d'enguany del Mobile World Congress.





La motivació de la Plataforma per Tabania és transmetre a la societat que hi ha molts catalans que no van en contra ningú i que no creuen que ningú sigui diferent ni superior als altres.