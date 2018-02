SCC s'uneix a Tabarnia i convoca una manifestació el 25F a Barcelona

Rosiñol ho ha anunciat després de reunir-se amb Rajoy.





Societat Civil Catalana ha convocat una manifestació el proper dia 25 a Barcelona per exigir que es conformi com més aviat un Govern que serveixi "a tots els catalans" i "pel bé comú".





La convocatòria està coordinada amb la plataforma Tabarnia, que havia anunciat una mobilització per aquest mateix dia.





El president de l'associació, José Rosiñol, ha fet aquest anunci en el Palau de la Moncloa després de reunir-se durant gairebé dues hores amb el president del Govern, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, amb qui ha repassat la situació de Catalunya gairebé dos mesos després de celebrar-se les eleccions del 21-d.





Segons la seva opinió, és imprescindible que Catalunya surti com més aviat millor de la "paràlisi" a la qual està sotmesa i es formi una Generalitat que compleixi amb la llei i respongui als interessos de tots els catalans.





"Exigim als independentistes que es facin càrrec de les institucions sempre que compleixin amb la llei", ha reclamat.





Aquesta exigència és la que porta a Societat Civil Catalana a convocar tots els ciutadans a manifestar-se el proper dia 25. Segons ha assegurat, l'acte està pactat amb la plataforma Tabarnia, que havia anunciat una convocatòria per a aquest mateix dia amb una ofrena floral a Rafael Casanova.





Segons ha detallat, les dues organitzacions han parlat i hi haurà "sinergia i coordinació" a la manifestació, ja que Tabarnia es presenta com "una sàtira i un mirall" de l'independentisme i s'emmarcarà les seves accions dins de la manifestació convocada per Societat Civil Catalana al Arc del Triomf de Barcelona.





Rodiñol ha presentat també a Rajoy ia la vicepresidenta altra de les iniciatives de l'associació per als propers mesos, basada en uns debats anomenats 'Diàlegs per a la convivència' amb els que volen seure a persones de diferent ideologia en la taula taula per debatre sobre diferents assumptes.





Segons ha reconegut, els membres de Societat Civil Catalana estan "molt preocupats" pel retard en la constitució d'un Govern a Catalunya i creuen "imprescindible" que es comenci a governar, sobretot per les conseqüències econòmiques que està tenint el desafiament independentista.





De fet, ha revelat que han parlat amb Rajoy de la divisió en el si dels independentistes, que al seu judici demostra que mantenen una postura en el discurs públic i una altra molt diferent en el privat.





"És una gran mentida el relat independentista del final feliç. En el reial no estan d'acord ni tan sols per governar", ha remarcat.