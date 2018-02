L'Eurocambra es decanta per l'irlandès Lane davant de Guindos per al BCE

La decisió la prendrà l'Eurogrup el 19 de febrer.





El Parlament Europeu es decanta pel candidat irlandès, Philip Lane, per ocupar la vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE).





Entén que en la compareixença a porta tancada que va mantenir amb la comissió econòmica de la càmera va ser "més convincent" que el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, l'altre aspirant en aquesta cursa.





"Tots dos candidats van fer una bona presentació. La majoria dels grups polítics va considerar que la compareixença del governador Lane va ser més convincent. Alguns grups van expressar reserves sobre el nomenament del ministre De Guindos ", assenyala en un comunicat el president de la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris, Roberto Gualtieri.





Aquest dictamen és preliminar, ja que l'opinió formal de l'Eurocambra no arribarà fins al proper 27 de febrer i es pronunciarà únicament sobre el candidat designat per l'Eurogrup dilluns que ve, 19 de febrer.

Posteriorment haurà de ser ratificat pel ple de l'Eurocambra, en principi





LA DECISIÓ LA PRESA L'EUROGRUP





La tasca de nomenar el pròxim vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) recau sobre els ministres d'Economia i Finances de la zona euro (Eurogrup) i el paper del Parlament Europeu és emetre una opinió no vinculant sobre la persona designada per ells, ha recordat aquest dijous un alt funcionari de l'Eurogrup després de ser preguntat pel dictamen preliminar de l'Eurocambra sobre els candidats.





"El procediment formal és que hi ha una selecció per part dels ministres de l'euro a l'Ecofin (la reunió de titulars d'Economia de tots els països de la UE) i després d'això el Parlament Europeu té un paper formal", ha assenyalat aquesta font.





No obstant això, ni aquesta opinió preliminar ni el dictamen posterior que ha d'aprovar l'Eurocambra són vinculants. La competència, tal com han reivindicat aquest dijous fonts de l'Eurogrup, recau sobre els responsables d'Economia de l'eurozona, que es reuneixen dilluns que ve, 19 de gener, per prendre una decisió.





Les mateixes fonts han descartat a més que es vagi a convidar al governador del Banc d'Irlanda a l'Eurogrup, com havia demanat l'Eurocambra. "No hi haurà presentacions perquè un dels candidats no hi serà", han explicat.





A més, han suggerit la possibilitat que un dels dos retiri la seva candidatura al comprovar que no té els suports necessaris per ser elegit, una decisió que evitaria un eventual vot. "Molts voldrien veure alguna cosa sense un vot", ha afirmat un alt funcionari europeu.





L'Eurogrup es reuneix dilluns que ve i el punt més important de l'ordre del dia és el nomenament del proper vicepresident del BCE.





La trobada comença a les 15.00 hores i la decisió sobre aquest assumpte s'espera al voltant de les 17.00 hores, segons han explicat fonts comunitàries.





No obstant, la decisió es formalitzarà l'endemà a la reunió de ministres d'Economia de tota la UE. Si encara fos necessària una votació seria necessari obtenir el suport de 14 dels 19 països de l'euro, que representen almenys el 65% de la població de l'eurozona.





L'últim pas d'aquest procés és la confirmació del nomenament el 22 de març per part dels caps d'Estat i de Govern.