Estats Units: innovació i immobilisme

És el país de la paradoxa, fonamentat sobre la doble columna de la creativitat i la tradició. Els angloamericans són incapaços d'escapar a la bessona submissió al adamisme de ser els primers i els últims a acceptar que la resta del planeta pot ser més original i superar-los en qualsevol camp.





Expulsats, transterrats, fugits d'Europa, més que d'altres regions del món, es neguen admetre que la reconstruïda civilització europea, que han menyspreat des de 1776, els pugui superar. De vegades, com se li va ocórrer a Trump, admetrien de bon grat a noruecs, sobretot si amb això eviten l'arribada de ciutadans dels escombriaires de la galàxia.





És inútil. Estats Units està en perill si s'obstina tossudament en mantenir mites que frenen el seu progrés. La seva interpretació idíl·lica dels moments fundacionals impedeix adonar-se del molt que el món ha canviat per la tecnologia, els hàbits socials i les canviants lleis, aspectes entre molts altres als quals la genuïna civilització del Mayflower i Ellis Island ha contribuït de forma impressionant .





Però s'entesta a creure que el canvi, sobretot si implica l'admissió d'una subtil inferioritat respecte a Europa, és perjudicial a la supervivència dels seus senyals d'identitat.





La massacre en una altra escola (podia haver estat en un centre comercial, tant és) avorridament ens recorda que els dirigents d'Estats Units i milions de ciutadans s'autolesionen amb danys permanents. Erròniament interpreten per a la seva perjudici certes pioneres premisses de les seves lleis fonamentals. Confonen èpoques i conceptes aixoplugats sota una manta de seguretat que es revela brutalment foradada.





L'anomenat "dret a tenir i portar armes" (que no a fer-les servir a discreció), entronitzat en la Segona Esmena, té el seu origen en l'època en què no hi havia ni forces armades federals ni els estats primigenis tenien els recursos per mantenir la seguretat . No hi havia unes estructures que garantissin el monopoli de l'exercici de la força (i la violència protectora, si convenia) que és el senyal d'identitat d'aquest Estat-nació que va heretar l'autoritat dels vells regnes i imperis.





La perversa creença que els individus són policies i conductors de carros de combat en defensa de les seves famílies i patrimoni, més enllà de la sala d'estar de casa seva, pot contribuir a una comoditat en què l'individu és sagrat i la societat és una alternativa secundària.





El "excepcionalisme" nord-americà impedeix acceptar que en altres països no es permeti la forja d'exèrcits privats i el col·leccionisme d'armes letals, més enllà de les peces museístiques. El contrari seria admetre la superioritat d'una Europa a la qual es va tenir de rescatar dels seus propis pecats en dues ocasions: els europeus són mestres en ensopegar amb la mateixa pedra.





Hi ha una altra matança, més joves i nens víctimes d'un sistema amb unes mancances atroços de salut mental, educació, i (per què no?) Ben entesa disciplina. Cal observar que la clau d'aquests gravíssims repetitius incidents està en les mancances d'uns plans de salut tenallats pel mateix mite de la superioritat i l'animadversió cap al que s'interpreta (horror!) Com "socialisme".





El "sistema" (per dir-ho d'alguna manera) de salut dels Estats Units és un desastre de proporcions colossals. Però ningú sembla capaç de corregir-ho, innovar-o canviar-lo. És un altre resultat de la supervivència dels mites fundacionals.





Els beneficiats d'aquest caos de salut són diversos. Destaquen les companyies d'assegurances privades que ofereixen la cobertura als usuaris, que poden pagar les quotes. Els segueixen els fabricants de medicines que addueixen necessitat de recuperar els costos d'investigació (freqüentment amb fons públics).





Després hi ha els metges que han de pagar els deutes incorregudes en l'obtenció de les seves llicències en universitats privades. I finalment destaquen els polítics que juguen en el bàndol d'oposició a la medicina i salut pública, universal i gratuïta, sota la reclamació que aquesta modalitat és una variant del "socialisme", paraula que es pronuncia amb accent "comunista".





Els perdedors són els milions de desheretats que no poden accedir a llocs de treball amb cobertura obligatòria i compartida en finançament.





Els més perjudicats són els desocupats que han d'acollir, temporalment, a la beneficència pública o la caritat. Però hi ha els que arriscadament van per la lliure fins que una cirurgia els deixa sense casa i herència. I quan algú, com Obama, intenta una modificació del caos, se li crucifica i es converteix en objectiu fonamental d'aniquilació.





Quan es pregunta per què milers d'europeus estan disposats a acceptar aquestes solucions "socialistes", en molts dels països de majors índexs de desenvolupament, igualtat, educació, baixa criminalitat, raonable natalitat i expectativa de vida, la resposta és simple: perquè assumeixen pagar alts impostos.





Són els mateixos nord-americans els que paguen els mateixos altes contribucions, i que s'empassen sense dir ni piu que l'educació primària i secundària segueixi sent pública, universal i gratuïta -una modalitat "socialista".





Però no estan disposats a fer el mateix amb la salut, tan dret fonamental com la vida, la llibertat i ... la recerca de la felicitat, com diu el motto jeffersonià. I així fins al següent assassinat grupal, comès per un dement, mancat d'una bàsica cobertura de salut, armat fins a les dents, protegit per l'esmena constitucional que li permet "tenir i portar armes".