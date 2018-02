Tobías Martínez relleva Francisco Reynés a la presidència de Cellnex

El consell ha pres la decisió per unanimitat.





El consell d'administració de Cellnex ha decidit nomenar Tobías Martínez com a nou president de la companyia, en substitució de Francisco Reynés, que ha presentat la seva renúncia després d'assumir la setmana passada la presidència de Gas Natural Fenosa.





Segons ha informat Cellnex aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Tobías Martínez seguirà exercint el càrrec de conseller delegat de la companyia.





El consell d'administració de l'operador d'infraestructures de telecomunicacions ha pres aquesta decisió per unanimitat i amb efecte immediat.





Reynés era president no executiu de Cellnex des 2014, càrrec que compatibilitzava amb el de vicepresident i conseller delegat d'Abertis, accionista majoritari de la companyia de telecomunicacions.





NOUS CONSELLERS





Reynés ha presentat també la seva renúncia com a membre del consell d'administració, i s'ha nomenat a David Díaz com a conseller dominical per cobrir la vacant.





Així mateix, Lluís Deulofeu ha renunciat al seu lloc com a membre del consell, i serà substituït per Carlos del Río, que ha estat nomenat conseller dominical.