Foment va vulnerar el dret a vaga dels controladors

L'Alt tribunal dóna la raó als controladors.





El Tribunal Suprem (TS) ha ratificat dues sentències prèvies de l'Audiència Nacional (AN), segons les quals el Ministeri de Foment va vulnerar el dret a la vaga dels controladors aeris en les protestes convocades per USCA al juny i juliol de 2015.





En resposta als recursos de cassació presentats pel Ministeri de Foment, la Sala del Contenciós-Administratiu del TS ha tornat a resoldre a favor d'USCA, afirmant l'efectiva vulneració d'un dret fonamental a causa del "vici de falta de motivació" .





En el seu recurs, USCA havia sol·licitat la impugnació del Decret de Serveis Mínims "davant la falta de motivació de les mesures imposades" i per la "vulneració de l'exigència de proporcionalitat de les mesures adoptades".





VAGA NECESSÀRIA I PROPORCIONADA





En la sentència, el TS assenyala que "l'autoritat governativa ha de garantir que la limitació que per aquesta via (els serveis mínims) s'imposa al dret fonamental a la vaga és únicament la necessària i proporcionada per l'objectiu indicat per la Constitució".





Així mateix, indica que "ha de precisar les criteris que han estat utilitzats per arribar al concret resultat plasmat en els serveis mínims".





L'AN ja va estimar en 2016 les demandes interposades pel sindicat majoritari de controladors USCA en què sol·licitava la impugnació del decret de Serveis Mínims impostos durant la vaga convocada per als dies 8, 10, 12 i 14 de juny de 2015, així com per les aturades que van tenir lloc els dies 11, 12, 15 i 26 de juliol del 2015.





El sindicat va al·legar que en alguns centres de treball i diversos dels dies afectats per les vagues, el 100% del total de la plantilla programada estava assignada a serveis mínims.





A més, en altres casos, els treballadors no adscrits als serveis mínims no tenien programada la prestació de serveis operatius.





USCA va convocar nou jornades d'aturades parcials al juny, juliol i setembre de 2015, per demanar la retirada de les 61 sancions imposades al Centre de Control de Trànsit (ACC) de Barcelona el 2010 i la readmissió d'un controlador acomiadat al Centre de control de Trànsit Aeri (TACC) de Santiago pels mateixos fets.





En un comunicat, la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA) ha mostrat la seva satisfacció perquè que la Justícia hagi dictaminat per segona vegada "a favor d'un dret fonamental com és el dret a la vaga dels controladors aeris".