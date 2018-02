Sindicats de metges convoquen una manifestació el 21 de març per recuperar els drets perduts

La manifestació serà a Madrid.





El Comitè Executiu de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) ha acordat convocar per al proper 21 de març una manifestació a Madrid per reivindicar la recuperació dels drets perduts per aquesta professió a Espanya.





La iniciativa començarà amb un gran acte de protesta davant de la seu del Ministeri de Sanitat, al Passeig del Prado, al qual seguirà una marxa fins al Congrés dels Diputats, on lliuraran als portaveus parlamentaris les seves principals reivindicacions.





L'acte comptarà amb el suport del Fòrum de la Professió Mèdica, òrgan que representa a col·legis, societats científiques, facultats de Medicina i estudiants, que han acordat fer "causa comuna" amb el sindicat.





El secretari general i portaveu de l'organització sindical, Francisco Miralles, calcula que els metges han perdut entre un 25 i 30 per cent del seu poder adquisitiu des que el Govern llavors presidit per José Luis Rodriguez Zapatero va començar retallant el salari base, antiguitat i pagues extres al voltant d'un 9 per cent en 2010.





"I després van venir noves retallades en forma de congelació salarial i del complement de carrera professional, disminució del nombre de guàrdies, etcètera, mentre el cost de la vida seguia en ascens", ha alertat.





A més, al costat d'aquesta recuperació salarial consideren "imprescindible" la recuperació de la jornada setmanal de 35 hores, una carrera professional "igual en tots els serveis autonòmics de salut i per a tots els professionals independentment del seu tipus de contractació".





D'altra banda, també demanen que hi hagi ofertes públiques d'ocupació i concursos de trasllats amb periodicitat biennal "com a mínim" en els que les llengües cooficials no siguin un requisit, que s'equiparin les places MIR al nombre de graduats en les facultats de Medicina i que es garanteixin els requisits de titulació dels metges que exerceixen a la sanitat pública.