Santi Vidal recula davant del jutge i nega que el Govern obtingués dades fiscals de manera il·legal

Vidal sosté que va ser un error de temps verbal.





L'exjutge i exsenador d'ERC Santiago Vidal es va desdir en la seva declaració davant del titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, de les seves manifestacions d'fetes un any enrere sobre que el Govern va obtenir de forma il·legal les dades fiscals dels catalans per crear una Hisenda pròpia.





D'acord amb els àudios de la seva declaració judicial, Vidal reconeix que va cometre un error durant la seva participació en la conferència en parlar "en present d'indicatiu en comptes de futur condicional" i per aquest motiu va presentar la seva dimissió voluntària com a senador, el 31 de gener de 2017.





Vidal, que només ha respost a les preguntes del seu lletrada, s'ha referit així a les declaracions que van motivar una querella del partit polític Vox i l'obertura de diligències per part del titular del Jutjat 13 al febrer de 2017 que han derivat en una investigació contra exalts càrrecs del Govern pels preparatius del referèndum i la deriva sobiranista.





EL MOTIU DE LA SEVA DIMISSIÓ





"Jo vaig presentar la meva dimissió perquè vaig ser conscient que les meves manifestacions (que no hi havia contrastat i no puc dir de cap de les maneres que siguin certes), excedien l'àmbit de les meves competències i del que podia dir", ha dit i ha afegit que en aquell moment l'únic que hi havia sobre la taula era un debat d'idees sobre com convindria construir un nou Estat.





Vidal ha reconegut també el seu "error" a l'assegurar mesos enrere que el Govern del llavors president Carles Puigdemont comptava amb una partida "camuflada" de 400 milions d'euros per finançar el referèndum il·legal i que va recollir la xifra d'informacions aparegudes en els mitjans de comunicació .





"Vaig cometre l'error de donar per fet una xifra específica quan de l'únic que tenia coneixement i l'únic que s'havia parlat era que, com tot estat que es construeix de nou i del no-res, ha de tenir una Hisenda pròpia. Lògicament és a través dels impostos i això no es pot fer si no es té el cens electora l ", ha matisat davant del jutge instructor.





ESPIONATGE ALS MOSSOS





Igualment s'ha desdit d'unes manifestacions seves en què ha apuntat que un govern estranger no europeu estava formant a una unitat dels Mossos d'Esquadra amb tàctiques de contraespionatge i que a més a finals de 2017 hi havia en marxa una investigació interna per identificar agents del CNI que podrien haver-se infiltrat en el cos policial autonòmic.





"Ho vaig dir i no es corresponen amb la realitat perquè aquest cos de Policia té una unitat destinada a cooperació internacional des de fa molts anys", ha respost Vidal respecte a aquestes declaracions recollides totes elles en la querella presentada per VOX.





Pel que fa a la seva vida professional, Vidal -suspès pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) des del 8 de març de 2015 per redactar l'esborrany d'una futura Constitució per Catalunya- ha anunciat que, un cop transcorreguts el termini de tres anys de suspensió que venç en tot just unes setmanes, planeja reincorporar-se a la carrera judicial.