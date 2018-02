Sobrecàrregues contínues en les urgències de l'Hospital de Mataró

Foto del sindicat Catac-CTS.





El sindicat Catac-CTS ha alertat d'una situació de "sobrecàrregues" en les urgències de l'Hospital de Mataró (Barcelona), en les que hi havia en un moment del matí 38 pacients pendents d'ingressar i 107 persones a urgències.





Així, la Secretaria de la Secció Sindical CATAC-CTS (IAC) del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) ha assegurat que és un succés que es repeteix "massa sovint", i que afecta durament els professionals, però encara més a les persones ateses.





"Aquestes urgències estan col·lapsades ahir, avui i demà, sense la possibilitat de drenar a aquests pacients a planta" perquè les Unitats d'hospitalització tenen una ocupació del 96%, ha afirmat el sindicat.





L'HOSPITAL HO NEGA





Fonts de l'Hospital han negat que es tracti d'un col·lapse, perquè el servei està atenent a tots els pacients i el temps d'espera està "dins de la normalitat", i que estan obertes tots els llits de l'hospital.





Han reconegut que s'ha donat una "situació extraordinària" des de la tarda d'aquest dimecres: les urgències tenen una afluència d'entre 300 i 330 visites diàries, de les quals unes 35 acaben ingressant, i mentre es van mantenir les visites, aquest dimecres van haver de ingressar més de 60 persones.





Aquest augment en la necessitat d'ingrés implica que hi ha més pacients a urgències que esperen per pujar a l'habitació, però han dit que van pujant a planta i que és una situació "molt puntual", en un centre en el qual no és habitual veure malalts al passadís.