L'equiparació salarial de policies i guàrdies civils "en greu risc" per culpa d'Interior

Culpen a Interior de la manca de concreció sobre el pressupost.





Els principals sindicats policials i associacions professionals de guàrdies civils que reclamen l'equiparació salarial han advertit que les "presses" del Ministeri de l'Interior per tancar un acord sense "cap concreció sobre els diners disponibles" posa "en greu risc" les negociacions.





Així responsabilitzen al secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, amb el qual s'han reunit aquest dijous durant sis hores, a qui acusen de "sotmetre l'acord a un sol sistema de càlcul que es basa en una tasca titànica" de comparació de les categories professionals i escales de Policia Nacional i Guàrdia Civil amb les dels Mossos d'Esquadra.





Els sindicats i associacions també han criticat que la proposta que Nieto els ha presentat a la tercera reunió tècnica sobre equiparació salarial no aporta dades ni la documentació necessària.





"El treball tècnic havia d'estar fet des de fa mesos pel gabinet del secretari d'Estat, i les reticències a l'hora de mostrar-només confirma la sospita sobre la seva escassa qualitat tècnica", denuncien.





SENSE RASTRE DELS 1.500 MILIONS





"Com que Interior segueix sense concretar la xifra pressupostària que és necessària per a l'equiparació salarial, no anem a signar cap acord el 20 de febrer", adverteixen els sindicats i associacions al·ludint a la data de la següent reunió amb Interior.





En aquesta mateixa línia afirmen que els 1.500 milions d'euros en els que quantifiquen l'equiparació salarial per al període 2018-2020 "no són negociables".





"Per molt que el secretari d'Estat i el seu gabinet evitin posar xifres sobre la taula, no anem a cedir en aquest punt", afegeixen els representants professionals de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en un comunicat ,.





Així assenyalen al Ministeri d'Hisenda com a possible origen de les "presses" d'Interior per tancar un acord mitjançant el sistema de càlcul comparatiu amb els Mossos.





"Si Hisenda no posa diners sobre la taula o està boicotejant aquestes negociacions, que ho diguin. Si no, haurem de començar a pensar que algú està interessat en deixar en evidència al Govern ia tot el Partit Popular des del propi Ministeri", afirmen els sindicats i associacions.





"Perquè fa la sensació que tots volem fer el mateix però que uns (el Ministeri) no saben com fer-ho i estan marejant la perdiu, perduts en un laberint administratiu en què volen ficar-nos als altres", conclouen.