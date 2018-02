L'empresa de Joan Herrera i Joan Ignasi Elena va guanyar el 2017 un concurs a l'Ajuntament de Viladecans amb tan sols 7 mesos de vida

La jove empresa SINERGIA, ENERGIA, DRET, MEDI AMBIENT SLP nascuda el 20 de maig de 2017 i on els propietaris són l'exlíder d'ICV, Joan Herrera, l'ex PSC, Joan Ignasi Elena i l'advocada Judith Liguerre que consten com a apoderats solidaris des el 4 d'agost de 2017. I en tan sols 7 mesos des de la seva creació es va fer amb el seu primer concurs a l'Ajuntament de Viladecans.





I és que l'esmentada empresa va ser cridada per l'Ajuntament per concórrer a un concurs menor de "Serveis d'assessorament jurídic i de tramitació de diversos procediments en la contractació de l'Ajuntament de Viladecans".





















Malgrat la seva recent constitució - menys de 7 mesos- va concursar amb despatxos de la categoria de Bufet Vallbé, Rousaud Costas Duran, SLP, Manubens Advocats, DA Advocats, Tormos Advocats, Puigdomènech & Aymerich Advocats, Bufet Maresca i Comas advocats, Urbanisme i Dret Public SLP.





És interessant destacar que l'empresa SINERGIA, ENERGIA, DRET, MEDI AMBIENT SLP va ser fundada el maig del 2017 encara que tots dos expolítics Joan Herrera i Joan Ignasi Elena van ser nomenats com a socis solidaris al costat de Judith Liguerre a l'agost de 2017, és a dir quatre mesos després de la seva constitució. Exclusivament aquesta empresa es dedica segons el seu objecte social a "l'activitat pròpia de l'exercici de l'advocacia" i la seva capital social és de 3.000,00 euros.





Així que per un muntant que no ha de superar els 18.876 euros per a les arques municipals de Viladecans, tots dos expolítics, un ex ecosocialista i un altre ex socialista, assessoren a través de la seva empresa SINERGIA, ENERGIA, DRET, MEDI AMBIENT SLP en contractes com ara : d'obres per a la reforma, modificació o ampliació de diverses àrees de jocs infantils, subministrament i instal·lació de sistemes de control i accés i velocitat, obres d'arranjament de carrers de la ciutat de Viladecans i tasques a realitzar a la zona de la Pineda del Remolar i manteniment de la zona forestal, entre d'altres. Quina gran sort té aquesta empresa d'advocats tan jove !.

