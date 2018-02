Els pobres sempre surten perdent

El dia a dia, la feina, la família, la inestabilitat política, l'egoisme porten a les persones a no voler veure el que està succeint en el món i del qual formen part, agradi o no, perquè no es pot viure en una bombolla .





En pocs dies, una sèrie d'esdeveniments -suceden totes les jornades- han fet que deixem per uns moments la política i en parlem, perquè ens ha de fer reflexionar. Els informatius de les televisions, sempre a l'hora de dinar o sopar, ofereixen algunes imatges terribles que no impedeixen que els comensals segueixin ingerint aliments amb total normalitat. Les desgràcies de la gent, malauradament formen part d'una "pel·lícula que tiren per la tele".





València, imatges d'un cotxe molt vell, la vaca anava tan carregada que l'automòbil està clarament inclinat cap enrere. Dins el mateix, dos adults a la part davantera. En la posterior, més paquets, tractes i un nadó en el seu cadireta, que a penes es podia veure. Els ocupants del vehicle, una parella jove, el patrimoni el portaven en aquest atrotinat cotxe que els servia també d'habitatge. Què va ser d'ells ?. Per què ningú va explicar el drama que estaven vivint ?. ¿Algú es va ocupar d'ells ?. Eren una família pobra, d'aquestes milers que hi ha i la seva desgràcia és ser pobre.





L'Ajuntament de Barcelona, era notícia també perquè volen controlar els cotxes vells que circulen per la ciutat, per multar-i no deixar-los transitar. La contaminació és la culpable de la decisió. Qui són les persones que utilitzen els cotxes vells ?, els que no tenen recursos per comprar-altre, és a dir els pobres. Ha pensat del govern de Colau com ajudar-los ?. ¿Aquesta és la solució, multar-?, perquè la trista realitat d'aquestes persones és que són pobres.





L'ONG Oxfam Intermón està sent protagonista, no per la seva tasca social, sinó per una sèrie d'escàndols d'alguns dels seus dirigents i treballadors.





Les ONG porten molts anys treballant perquè moltes persones puguin sortir de la pobresa per elles mateixes. Treballen en més de 90 països, perquè no cal oblidar que 1 de cada 3 persones al món és pobre.





Aquest "escàndol" ha provocat una escalada de fuites de donants: més de 1.200 persones a Espanya s'han donat de baixa, és a dir, deixaran de contribuir econòmicament i personalitats que les representaven, també han deixat Oxfam, amb el cost que això suposa. Qui pagaran les conseqüències d'aquests irresponsables ?, els pobres que no han estat culpables de res.





Gustavo Gutiérrez, teòleg peruà i un dels principals representants de la teologia de l'alliberament, deia que: "La pobresa no és una fatalitat, la pobresa no és un destí, és una condició, no és una desgràcia, és una injustícia".





La catedràtica d'Ètica i Filosofia Política de la Universitat de València, Adela Cortina, ha defensat que "no hi pot haver societats democràtiques que rebutgin el pobre, cal acabar amb la aporofobia".





Amb aquests tres casos, el que queda patent és que els pobres sempre tenen les de perdre. Hi ha algú que pensi en les persones les necessitats bàsiques han de ser cobertes ?. Què fem com societat ?, mirar a una altra banda com si el tema no fossin amb nosaltres ?.





Deia Einstein: "La vida és molt perillosa. No per les persones que fan el mal, sinó per les que s'asseuen a veure el que passa".