El Barça de Pesic vol millorar la seva imatge contra el Baskonia

El conjunt català arriba ferit a Les Palmes, una situació que comença a ser estat habitual. / FOTO: FCB





FC Barcelona Lassa i Baskonia completen aquest 16 de febrer el quadre de semifinals de la Copa del Rei de Gran Canària 2018, un cartell de partit gran a què aspira respondre un nou Barça, almenys per la presència de Svetislav Pesic a la banqueta, i promet respectar com acostuma el quadre basc.

MÉS INFORMACIÓ Julbe tampoc rescata el Barça Lassa





El conjunt català arriba ferit a Les Palmes, una situació que comença a ser estat habitual. Des de la sortida de Xavi Pascual, punt i final a una etapa de vuit anys i 12 títols --cap en el seu comiat--, el Barça aniquila projectes. L'any passat amb Georgios Bartzokas va semblar tocar un fons que segueix caient.





L'arribada de Sito Alonso juntament amb un ampli recanvi de jugadors no va canviar el calvari blaugrana, a batzegades en lliga i sense opcions reals a Europa. Una altra era que va acabar, la setmana abans del torneig del KO amb Pesic com a relleu i gairebé pegat per reflexionar. A les càbales no entra però tirar l'any.





Per això la Copa reparteix il·lusió, sense importar ratxes o noms. Malgrat la seva condició de històric campió (23, pels 27 del rècord del Madrid), el Barça apel·la a la sorpresa, a treure el bàsquet que per lògica i jugadors posseeix, cosa que tampoc va funcionar l'any passat. A Vitòria, no hi va haver miracle que guarís la depressió.