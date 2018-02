Els exconsellers Ruiz, Rigau i Maragall defensen el model català d'educació

Nova polèmica per la llengua a les escoles





Els exconsellers d'Educació Meritxell Ruiz, Ernest Maragall i Irene Rigau han defensat aquest divendres el model d'immersió lingüística català i s'han oposat a la proposta del Govern de Mariano Rajoy d'incorporar una casella per demanar l'escolarització en castellà a Catalunya.





En una entrevista conjunta de TV3 de Maragall i Rigau, aquesta ha criticat que la iniciativa busca "crear víctimes" en les famílies que optin per l'escolarització en espanyol perquè no hi ha centres catalans que tinguin a aquesta llengua com a vehicular, encara que sí s'ensenya el castellà.





"L'objectiu aquí és dividir: els que diuen que nosaltres dividim a la societat estan buscant separar la comunitat, i ho veiem quan creen territoris", ha lamentat Rigau, en referència a la regió fictícia de Tabàrnia.





Maragall, conseller al Govern socialista de José Montilla, ha acusat el Govern del PP ja Cs de falsejar la realitat de la immersió lingüística, i ha distingit l'ús del català com a vehicular que només s'ensenyi en aquesta llengua: "No és cert".





Sobre aquest punt, Rigau (PDeCAT) ha abundat que "un 60% de centres utilitzen en anglès per a algunes matèries, i també el castellà", i ha demanat distingir la incorporació de llengües segons l'edat, ja que no és el mateix el parvulari que la Secundària, ha dit.





L'exconseller, que ara és diputat al Parlament per ERC, ha titllat la iniciativa d'"episodi 374 de com guanyar vots a Espanya atacant a Catalunya", i ha esgrimit que xoca contra la legislació catalana, sobre la qual Rigau ha recordat que hi ha sentència favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avalada pel Tribunal Suprem.





DISPUTA PP-CS





Tots dos han relacionat que es plantegi el canvi ara amb la disputa oberta entre PP i Cs després de les eleccions catalanes- "Estan competint per veure qui és més anticatalà", ha afirmat Maragall-, i han recordat que la immersió lingüística no només compta amb un ampli suport social sinó que va ser aprovada en el seu dia amb el vot favorable dels populars.





Meritxell Ruiz ha defensat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no pot afectar la preinscripció escolar perquè la regula la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), aprovada pel Parlament.





"L'article 155 no pot modificar una llei aprovada pel Parlament de Catalunya", ha sentenciat aquest divendres en un apunt a Twitter.