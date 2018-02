Ander Mirambell aconsegueix el seu millor resultat en uns Jocs Olímpics

Ander Mirambell ha quedat en 23 · lloc en la prova de Skeleton en PyeonChang. / FOTO: Twitter





El pilot espanyol Ander Mirambell ha tancat la seva participació en PyeongChang 2018 finalitzant en el vigesimotercer lloc, el millor resultat de la seva carrera en uns Jocs Olímpics després de concloure 24º a Vancouver 2010 i 26º a Sotxi 2014.

Després de la primera jornada, en què havia finalitzat vintè cinquè, Mirambell sabia que havia d'estar perfecte en aquest segon dia de competició i esperar la decisió d'algun dels seus rivals per poder complir el seu objectiu de finalitzar en el 'Top 20'.





En la seva tercera baixada en PyeongChang, el barceloní va aconseguir el seu millor temps en aquests Jocs en aturar el cronòmetre en 51.59 -els seus resultats del dia anterior van ser 51.64 i 52.06-, però no va ser suficient per ficar-se entre els 20 primers que anaven a disputar la quarta mànega . Tot i això, es va mostrar satisfet després de finalitzar la seva participació.









"GRÀCIES per empènyer el trineu, GRÀCIES per fer història junts i GRÀCIES per fer de l'skeleton un esport de moda! ¡El resultat no era l'esperat però em vaig amb la millor baixada, ho he donat tot! Estem un esglaó per sota quant material! Comença un nou camí somrient! ", va escriure en el seu compte de Twitter (@AnderSkeleton).





Quant a la lluita per les medalles, el pilot local Yun Sung-bin, anomenat 'Iron Man', es va convertir en un nou heroi de l'esport sud-coreà en penjar el primer or olímpic de la seva carrera. La plata va ser per al rus Nikita Tregubov i el bronze per al britànic Dom Parsons.