Lluís Deulofeu, nou conseller delegat adjunt de Cellnex

Deulofeu, mà dreta de Tobías Martínez





Lluís Deulofeu ocuparà el càrrec de conseller delegat adjunt de Cellnex, segons ha comunicat aquest divendres el president i conseller delegat de la companyia, Tobías Martínez, a la roda de premsa de presentació dels resultats de 2017.





Deulofeu, que ha renunciat al seu lloc com a membre del consell i ha estat substituït per Carlos del Río, passarà a ser, segons Martínez, el segon executiu de la companyia i el seu "mà dreta".





Pel president, el nou conseller delegat adjunt permetrà "ajudar" a que el projecte de Cellnex segueixi creixent, que ha remarcat que continua en la seva fase d'expansió per a la construcció d'una plataforma europea, i ha explicat que aquest s'encarregarà de la gestió operativa de l'empresa.





Per la seva banda, Martínez se centrarà en seguir consolidant la posició que té l'empresa i créixer o entrar en països en què no hi és i ha puntualitzat que per a això haurà de treballar estretament amb l'àrea financera, representada pel seu director financer, José Manuel Aisa .





"Seria absurd que l'empresa se centri en el creixement i jo no ho faci", ha recalcat.





SUBSTITUCIÓ DE REYNÉS





Segons ha informat Cellnex aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el consell d'administració va decidir nomenar Tobías Martínez com a nou president de la companyia per unanimitat, en substitució de Francisco Reynés, que va presentar la seva renúncia després d'assumir la setmana passada la presidència de Gas Natural Fenosa.





En roda de premsa, Martínez ha subratllat que Reynés és un dels cofundandores del projecte que actualment té la companyia i un magnífic president i conseller, i ha indicat que "espera estar a l'altura" del seu predecessor.