ERC vol que proclamar la independència i promoure referèndums il·legals no sigui delicte

ERC ha registrat aquest divendres 16 de febrer al Congrés una proposició de llei per suprimir del Codi Penal el delicte de rebel·lió per als que declarin la independència d'una part del país i el de sedició per als que convoquin o promoguin referèndums sense tenir competència per a això.



Els independentistes catalans plantegen aquesta iniciativa per evitar en el futur situacions com les que estan vivint els membres del Govern de Carles Puigdemont, alguns dels quals es troben a la presó incondicional i sense fiança com investigats per delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Tal és el cas de l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras.





ERC considera que declarar la independència d'una part del territori nacional, com va fer Catalunya després de la celebració d'un referèndum secessionista declarat il·legal, no ha de ser objecte de retret penal algun.



Per això, demana en la seva proposició de llei orgànica, suprimir l'article del Codi Penal en el qual es tipifica com a delicte de rebel·lió la declaració d'independència d'una part del territori nacional.



ERC suggereix més una nova redacció d'un altre article del Codi Penal perquè no es castigui amb el delicte de sedició a aquelles autoritats i funcionaris públics que convoquin processos o consultes populars per la via de referèndum o diferent al referèndum sense tenir competència per fer-ho, o sigui, il·legals.





NOMÉS SI HI HA "VIOLÈNCIA CONTRA LA PERSONES"



De la mateixa manera, el grup que capitaneja Joan Tardà a Madrid afegeix en la seva proposta que tampoc es pugui castigar penalment els que facilitin, promouen o assegurin la realització de tals consultes.



En aquest sentit, els independentistes catalans també proposen entre els requisits perquè pugui apreciar-se delicte de sedició què l'alçament per impedir l'aplicació de lleis o de resolucions administratives o judicials es realitzi "exercint violència contra les persones".