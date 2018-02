Els 'comuns' demanen un ple per defensar la "sobirania" del Parlament davant del 155

Domènech demana un ple contra el 155





Els 'comuns' han demanat aquest divendres la convocatòria d'un ple immediat en el qual poder aprovar una proposta de resolució a favor de la "sobirania" del Parlament davant de la intervenció de l'article 155 de la Constitució.





Així ho ha explicat en roda de premsa el líder de CatECP, Xavier Domènech, que ha detallat que la proposta de resolució que es vol aprovar en el ple ha estat registrada aquest mateix divendres perquè la Mesa i la Junta de Portaveus ho abordin en la seva reunió del proper dimarts.





Domènech ha detallat que la proposta impulsada pels 'comuns' vol deixar constància que és "urgent" formar un Govern per acabar com més aviat amb l'aplicació de l'article 155, especialment ara que el Govern espanyol estudia modificar el model escolar d'immersió lingüística.





Així, davant el "bloqueig" de la situació política i la manca de grans consensos entre els grups, els 'comuns' aposten per reunir el ple i aprovar una proposta de resolució que demostri la necessitat de formar un Govern com més aviat millor i reivindicar la sobirania catalana.





Domènech ha explicat que abans de registrar la proposta s'ha posat en contacte amb la resta de grups perquè la poguessin conèixer, i ha reivindicat aquest 'modus operandi' davant de l'estratègia que està seguint Cs, que dijous va demanar un ple "per seu propi compte i sense parlar abans amb ningú".





Després de parlar amb els grups, Domènech ha constatat molta predisposició per reunir al ple: "Sabem que, per poder començar a treballar, cal recuperar l'autogovern i això passa per una Presidència efectiva que no és la de Carles Puigdemont".





Domènech vol que tots aquests temes s'aborden en el ple i que s'insti el president de la Cambra, Roger Torrent, a emprendre "totes les iniciatives que permetin el desbloqueig efectiu de la situació actual de l'autogovern de Catalunya".





Sobre les iniciatives que Torrent ha iniciat fins ara, Domènech també ha augurat que "no prosperarà" el empara que vol demanar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg per facilitar la investidura de Puigdemont.





Per això, espera que es busqui com més aviat millor una alternativa perquè la candidatura de Puigdemont no és viable i, en cas que pogués arribar a ser investit, Domènech considera que no podria exercir una Presidència efectiva.





MODEL EDUCATIU





Domènech ha insistit que és urgent recuperar l'autogovern per evitar que el Govern del PP, "que només té quatre diputats al Parlament, toc consensos clau de país com el model d'immersió lingüística".





També ha recordat que els 'comuns' han demanat la compareixença del ministre del ram, Íñigo Méndez de Vigo, perquè doni explicacions sobre la mesura que estudia per introduir el castellà com a llengua vehicular a les escoles.





"Constatem que encara és més urgent la necessitat de recuperar l'autogovern i per això esperem que la setmana que ve puguem reunir al ple", ha assenyalat.