Gortázar es reuneix amb nous joves empleats de CaixaBank

Gortázar amb nous joves empleats





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, s'ha reunit aquest divendres amb un grup de joves empleats que s'han incorporat recentment a l'entitat financera. Es tracta d'un grup de 10 gestors, amb edats entorn dels 25 anys, que treballen a la xarxa d'oficines de CaixaBank en diverses posicions relacionades amb l'atenció personalitzada al client.





Durant la reunió, Gonzalo Gortázar ha manifestat el compromís de CaixaBank amb la formació i el desenvolupament de la carrera professional dels joves valors de l'entitat: "La clau del model de CaixaBank està en un equip excellent i volem que segueixi sent així en el futur. Per això ens vam marcar el repte, inclòs en el Pla Estratègic 2015-2018, d'impulsar la formació, la cultura de la meritocràcia, els mecanismes de promoció i els plans de diversitat per tenir l'equip més preparat i dinàmic".





Des de 2014, CaixaBank ha impulsat diversos processos de selecció de nou personal, a través dels quals s'han incorporat a la plantilla de l'entitat a 2.300 joves.





El perfil habitual del nou empleat a CaixaBank és un jove, generalment entre 25 i 30 anys d'edat, titulat en Economia, ADE, Empresarials o Dret i amb vocació per desenvolupar una carrera en la banca comercial.





Els joves seleccionats disposen d’un pla d'integració, d'avaluació i seguiment per donar suport al desenvolupament d'una carrera professional a l'entitat.





FORMACIÓ I BENEFICIS SOCIALS





El pla inclou formació contínua per potenciar les seves habilitats i coneixements, així com l'accés a una certificació externa universitària en assessorament financer amb títol oficial que compleix els requisits de la normativa de MiFID II.





Les noves contractacions disposen del paquet de beneficis socials que l'entitat ofereix a tots els membres de la seva plantilla: pla de pensions, pòlissa sanitària, ajuts econòmics per estudis, complements retributius per fills, assegurances de vida i accidents i avantatges en productes financers.