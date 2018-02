Llarena rebutja la petició de Forn d'ampliar la causa del procés sobiranista contra Trapero per "exorbitant"

Forn roman a la presó





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa pel procés sobiranista, ha rebutjat la pretensió de l'exconseller català d'Interior Joaquim Forn -en presó- d'acumular a la causa al més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, investigat a l'Audiència Nacional per un delicte de sedició, perquè considera que ara mateix és "exorbitant".





En un acte del 15 de febrer, el jutge Llarena diu que no hi ha raons en aquest moment per estendre el procediment que s'instrueix al Tribunal Suprem contra aquelles persones que van prestar col·laboració en l'execució del pla estratègic de celebració del referèndum del passat 1 de octubre i la declaració unilateral d'independència (DUI), com serien els responsables dels Mossos d'Esquadra.





La necessitat d'acumulació d'ambdós procediments, el que investiga la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i el que està obert al Suprem, és "catedralícia", subratlla el magistrat de l'Alt Tribunal.





Llarena explica que a la primera s'indaga una suposada passivitat policial pel que fa als incidents que van ocórrer davant les portes de la Conselleria d'Economia de la Generalitat els passats 20 i 21 de setembre i en l'1-O; mentre que al Tribunal Suprem s'investiga la "existència d'una complexa i heterogènia organització" amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya.





En aquest mateix acte, el jutge cita en qualitat de testimonis sis mossos per als propers 26 i 27 de febrer.





Quatre d'aquests testimonis relatius amb comissaris de la policia autonòmica han estat proposats per Forn.





El líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -també a la presó-, ha sol·licitat les compareixences dels altres dos: un sergent i un inspector que van estar presents a la seu de la Conselleria.