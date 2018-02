Torrent constata "inactivitat" de l'Estat cap a refugiats i urgeix a crear Govern per defensar-los

R.Torrent costat de L.Creus, R.Wagensberg





El president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat aquest divendres la inactivitat que veu al Govern central cap als problemes dels refugiats perquè "no respon als compromisos adquirits per l'acollida", i ha cridat a formar Govern el més aviat possible per defensar els drets d'aquestes persones, abans d'una reunió amb entitats de la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra.





En declaracions als mitjans, acompanyat de la coordinadora de l'entitat Laia Creus, s'ha compromès políticament a impulsar un debat al Parlament, al fet que "hi hagi respostes" en els pròxims mesos per millorar l'acollida de refugiats i a fer arribar als grups un document amb 148 propostes pràctiques que li ha lliurat Casa Nostra, Casa Vostra aquest divendres.





Quan es compleix un any de la manifestació que la plataforma va organitzar a Barcelona pels refugiats, que ha considerat la més multitudinària d'Europa, ha dit: "Alhora, és un bon moment per tornar a reclamar la recuperació de les nostres institucions", ja que veu necessari un Govern, encara que la seva presència a la seu de l'entitat demostra el compromís del Parlament.





"Necessitem un Govern, recuperar les nostres institucions, entre moltes altres coses perquè puguin fer, també, polítiques a favor dels refugiats" i millorar la seva acollida, ha afirmat abans d'una reunió al costat del impulsor de la plataforma i ara diputat al Parlament per ERC, Ruben Wagensberg, a més de representants d'entitats.





Sobre les propostes de les entitats, entre les quals destaquen la problemàtica de l'habitatge, Torrent ha observat que el Parlament "ha de tenir molts debats sobre la taula, i ha de respondre aquells debats que són a la societat", de manera que la habitatge és un dels debats que afavorirà.





La portaveu de l'entitat ha lamentat que després de la manifestació a Barcelona, "la resposta ha estat nul·la, a nivell polític no ha canviat res", i ha demanat el compromís personal de Torrent, que es faci extensible a tots els parlamentaris, per que es legisli per a l'acollida real a Catalunya de manera digna.