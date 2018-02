El PSOE no dóna suport a usar el 155 per modificar el model d'immersió lingüística a Catalunya

El PSOE, en contra de canviar el model educatiu català que vol el Govern de Rajoy





El PSOE no dona suport a aprofitar la vigència de l'article 155 de la Constitució per modificar el model d'immersió lingüística a Catalunya, qüestió que hauria de formar part, arribat el cas, d'un debat al Parlament, ha explicat la número quatre de la formació, Carmen Calvo.





En roda de premsa a la seu del partit a Ferraz, Calvo ha evitat criticar el Govern perquè, ha dit, els socialistes no saben "exactament" què pretén fer l'executiu, que estudia fórmules per garantir l'ensenyament del castellà com a llengua vehicular en els escoles de Catalunya a les famílies que així ho vulguin.





Després de fer una crida a "viure amb absoluta normalitat" l'existència de llengües cooficials a Espanya, que "són una riquesa", la secretària d'Igualtat ha subratllat que el 155 es va activar per "reposar a Catalunya el seu propi ordre estatutari i perquè els ciutadans de Catalunya no haguessin de patir immensitat de problemes ".





I ara per ara, ha dit, l'aplicació d'aquest precepte constitucional està "justament ubicat" en l'objectiu de garantir "la normalitat de Catalunya".





Per al PSOE, ha insistit, el 155 ha de servir per "garantir les circumstàncies quotidianes de la vida a Catalunya".

Calvo s'ha queixat que en aquesta comunitat s'està entrant en una situació "desesperant" per la falta d'avenços per part dels que "tenen la responsabilitat de moure peces".





"Es tracta que els independentistes tanquin les seves polèmiques, s'ha de conformar Govern, estan jugant a un joc incomprensible i insostenible", ha insistit.