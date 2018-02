Hisenda pagarà als funcionaris catalans el 20% de la paga extra de 2012

La paga extra correponent a 2012.





El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciat que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública pagarà als funcionaris de Catalunya el 20% de la paga extra corresponent a l'any 2012.





"Recordaran vostès que en l'any 2012 els funcionaris no van rebre paga extra perquè hi va haver de prendre mesures extraordinàries precisament a causa del dèficit desbocat del Govern anterior", ha dit el ministre portaveu Méndez de Vigo en la roda de premsa del Consell de Ministres, i ha afegit que llavors es van comprometre a "revertir" la situació "quan fos possible".





Així, ha explicat que aquest pagament ja s'ha completat en altres comunitats autònomes, de manera que s'ha autoritzat al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, a procedir al pagament del 20 per cent pendent de la paga extra de 2012 als funcionaris catalans.