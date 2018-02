Susana Díaz rep a Barcelona el premi de la Fecac amb motiu del Dia d'Andalusia

Susana Díaz / Fotografia d'Eduardo Briones.





La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, és a Barcelona per recollir el premi sociopolític del Dia d'Andalusia a Catalunya que li ha atorgat la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fecac).





Les entitats associades reconeixen en Susana Díaz "la seva capacitat de lideratge i de proximitat a les inquietuds dels ciutadans, així com el suport que dispensa a la cultura de la comunitat andalusa fora del seu territori", segons la Fecac.





La presidenta andalusa rebrà el premi de mans del president de la Fecac, Daniel Salinero, en el transcurs d'un sopar al Novotel Barcelona City.





Entre altres autoritats, assistiran al sopar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president de la Diputació de Jaén, Francisco Reyes; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i diversos alcaldes i altres càrrecs de poblacions catalanes.





La gala, presentada per Manolo Garrido i que comptarà amb l'actuació dels guardonats Amics de Gines, s'emmarca en les XXXIV Jornades Commemoratives del Dia d'Andalusia, dedicat aquest any a la província de Jaén, que se celebren amb diverses activitats des del passat 2 de febrer al 4 de març a Barcelona, Cerdanyola del Vallès i Terrassa.





Els altres premiats d'aquesta edició són, en la categoria artística, Amics de Gines, grup de sevillanes fundat el 1969 a Gines (Sevilla).





El grup està format per Agustín Camí, Antonio Hidalgo, Alonso Pavón i Felipe Díaz, les seves sevillanes tenen contingut social i rociero.





S'han fet mundialment famosos per la seva peça 'L'adéu', amb la qual van acomiadar al Papa Joan Pau II a Sevilla.





Per la seva banda, el premi a la Tasca Jove correspon a una altra artista, Miranda Fernández Buitrago, que amb només 16 anys ja ha adquirit renom com a pianista de música clàssica, flamenc, jazz i llatí, el que l'ha portat a escenaris com el Palau de la Música o l'Auditori i fins i tot a l'estranger.





El premi destinat a mitjans de comunicació s'ha adjudicat aquest any el periodista Carlos María Ruiz de la Rosa (Port Real, Cadis, 1966), editor i presentador de l'informatiu Bon dia de Canal Sud Televisió, pel rigor informatiu en el tractament dels atemptats del mes d'agost a Catalunya i els esdeveniments polítics del procés sobiranista.





En les altres categories no artístiques, les entitats de la Fecac reconeixen la gestió empresarial de Transports Urbans i Serveis Generals SAL (Tusgsal), companyia d'autobusos que atén els usuaris de la conurbació barcelonina; la trajectòria personal de Mari Àngels Pérez Marín, camarista de la Verge del Rocío de Cerdanyola del Vallès, i la funció social de la Catalònia Fundació Creactiva, entitat sense ànim de lucre de Cerdanyola del Vallès amb una tasca encomiable en la discapacitat intel·lectual.





La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya va ser fundada el 1982 i acull més de cent entitats, bàsicament Cases d'Andalusia, centres i associacions culturals, germandats rocieres, germandats penitents i penyes flamenques.