Una plataforma aconsegueix millorar la tarificació social de les guarderies municipals

La plataforma 'EBM de Tots i Totes' ( 'Escoles Bressol Municipals) ha aconseguit que l'Ajuntament de Barcelona inclogui en els pressupostos de 2018 una partida d'1,5 milions d'euros per millorar la tarifació social de les llars d'infants de la capital catalana.





Una quarantena d'AMPAs d'escoles bressol municipals i famílies s'agrupen sota aquesta plataforma per implantar, diuen, millores cap a la gratuïtat de l'educació i la inclusió social.





Segons dades del propi govern municipal, l'aplicació del sistema de tarifació ha suposat incrementar la quota mensual de gairebé una tercera part de les famílies usuàries d'aquest servei públic, amb pujades de fins a 105 € / mes pel mateix servei que el curs anterior, un increment de més del 36%.





Aquests increments, sostenen des de la plataforma, afecten principalment les rendes mitjanes, que han vist com els preus de les llars d'infants municipals s'han igualat als de les escoles privades.





Però la pujada també afecta famílies més vulnerables que amb la tarifació anterior i el sistema de bonificacions podien aconseguir la gratuïtat i que ara han passat a pagar 50 € / mes per accedir a l'escola.





Analitzant les dades facilitades pel govern de la ciutat s'observa que amb una inversió anual de només 2,1 milions d'euros - menys d'un 0,1% del pressupost municipal i un 2-3% de la seva superàvit- podria beneficiar totes les famílies.





Així diuen, no incrementaria la quota màxima per sobre de la del curs 2016-17 i les famílies més vulnerables no veurien incrementada la quota de 0 € a 50 € per accedir a l'escola. A més, aquesta inversió garantiria una escola bressol municipal inclusiva i integradora.