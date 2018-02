Expulsen a una dona amb síndrome de Down d'una xerrada perquè donava "mala imatge"

Julia Leal va ser expulsada d'una xerrada comercial.





La família de Julia Leal, una dona de 49 anys, ha denunciat la seva expulsió aquesta setmana d'una xerrada comercial en un hotel de Motilla del Palancar (Conca) presumptament perquè "espantava" als assistents i "donava mala imatge" per tenir síndrome de Down.





Segons ha explicat Down Espanya, Juliana Josefa Leal va acudir aquesta setmana al costat de les seves dues germanes, Ascensió i Irene, a un hotel per assistir a una xerrada de l'empresa valenciana Medisalud, que ha negat que es expulsés a una persona "pel fet de tenir Síndrome de Down ".





"Quan vam entrar al recinte, quedaven ja molt poques cadires lliures així que demanem a un noi de l'organització que ens donés una cadira. En veure la meva germana es va negar a donar-nos-i ens va dir: ella no pot ser aquí, pot interrompre la xerrada i molestar la resta de clients ", ha relatat Ascensió Leal, una de les germanes de Juliana, en una trucada telefònica a Down Espanya.





Ascensió Leal ha assegurat que la seva germana "va tenir en tot moment un comportament completament correcte" i ha afegit que era "impossible que molestés a ningú".





Després de l'incident, les tres germanes van decidir marxar i, al costat d'elles, altres assistents van abandonar el lloc en considerar que havia existit tracte discriminatori cap a una persona amb síndrome de Down.





Així mateix, la germana de Juliana Josefa ha explicat que cap responsable de l'empresa que organitzava la xerrada s'ha posat en contacte amb ells ni per demanar disculpes ni per donar-los cap tipus de resposta.





Després de tenir coneixement del que havia passat, Down Espanya s'ha posat en contacte amb l'empresa per conèixer la seva versió i reclamar una resposta pública. La companyia ha assegurat que està duent a terme una investigació interna per conèixer els fets.





SUCCÉS "LAMENTABLE"





El gerent de Down Espanya, Agustín Matía, ha qualificat el succés de "lamentable".





"És increïble que, a dia d'avui, ens trobem amb casos com aquest, en què es discrimini persones amb síndrome de Down", ha declarat Matía, alhora que ha subratllat que "per desgràcia no es tracta d'un fet aïllat "i ha recordat el cas d'un grup de joves als quals es va negar l'entrada en un local nocturn de Lleida.





Per la seva banda, el Comitè d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) de Castella-la Manxa ha donat compte a la Fiscalia del que ha passat i "lamenta i condemna" els fets denunciats per Ascensió Leal, qui sosté que la seva germana va ser expulsada perquè "podria espantar la gent".





El CERMI Castella-la Manxa ha rebutjat "de pla aquests fets, greument discriminatoris, que constitueixen una violació dels més elementals drets que assisteixen a tota persona".





Així, ha exigit a la Justícia ia l'Administració regional que actuïn al respecte per comprovar la veracitat dels fets i, si es confirmen, sancionar aquesta empresa.





Segons ha explicat Medisalud, l'esdeveniment va acudir Ascensió Leal -la denunciant- juntament amb la seva germana Irene Leal, acompanyades per Juliana Josefa Leal, la dona amb síndrome de Down.





"Des d'un principi, tant María Ascensión com Irene van estar impedint el normal començament de la xerrada i desobeint les instruccions previstes per a la mateixa", ha dit Medisalud.





"Molestar de forma ostensible"





"Aquestes dues senyores van molestar de forma ostensible des del principi de l'acte perquè volien rebre 2 obsequis, i no només un per parella com la resta d'assistents", ha afegit.





Així ha subratllat que "davant el fet que l'alteració de l'ordre per part de les dues persones continuava i impedia el normal desenvolupament de la sessió, aquestes dues senyores van ser convidades a que abandonessin la xerrada".





"En cap moment el comportament o presència de Juliana Josefa Leal, la dona amb Síndrome de Down, va causar cap molèstia o problema. Va ser el reprotxable comportament de les seves germanes el que va causar la petició que abandonessin la reunió per poder prosseguir el curs de la mateixa, cosa que van fer finalment acompanyades per Juliana Josefa Leal que, reiterem, no va tenir cap paper en els fets que van causar l'expulsió dels seus germana s. la seva presència va ser circumstancial i aliena al desenvolupament dels esdeveniments ", argumenta.





El Grup ha assegurat que ha intentat posar-se en contacte amb les germanes Leal per aclarir aquest incident, però no ha trobat receptivitat per part seva ni intenció de canviar la seva versió "tergiversada" dels fets.





"La versió del que va passar que estan difonent Maria Ascensió Leal Luján i Irene Leal Luján està contribuint a danyar l'honor i la imatge de Medisalud, perjudicant el seu bon nom comercial i / o prestigi de la mateixa, amb possible transcendència en el mercat", per la qual cosa es reserva el dret de prendre mesures legals oportunes davant d'aquests fets.