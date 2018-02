Les entitats independentistes pressionen JxCat i ERC perquè segellin un acord

Concentració a favor de Sànchez i Cuixart.





El president d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha instat els partits independentistes a "aparcar les diferències" i segellar pròximament un acord per formar un Govern que permeti deixar enrere l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució.





Ho ha dit en la manifestació que han organitzat Òmnium i l'ANC aquest divendres a la plaça Sant Jaume pels quatre mesos que porten empresonats a la presó de Soto del Real el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i líder d'JxCat al Parlament, Jordi Sànchez.





"Estem convençuts que els partits segur que aparcaran les diferències legítimes i actuaran amb responsabilitat i sentit d'Estat per recuperar les institucions", ha conclòs Mauri.





Mauri ha cridat a la unitat de tot l'independentisme per considerar que la seva divisió és el que, precisament, busquen els poders de l'Estat que actuen contra el procés sobiranista: "Ens volen tristos, enfadats i dividits. Hem d'estar ferms, units i esperançats ".





També ha criticat l'aposta del Govern central per incloure el castellà com a llengua vehicular a les escoles catalanes, i ha considerat que això també és una estratègia per dividir els catalans per raons llengua o origen, però ha advertit: "No ho aconseguiran mai" .





CRITS DE 'UNITAT'





Les entitats han fet aquesta crida a la unitat després d'una setmana marcada pels desencontres entre JxCat i ERC per la investidura de Carles Puigdemont, i els manifestants han secundat aquesta demanda amb càntics com 'Unitat, unitat', 'Volem un Govern' i ' Puigdemont nostre president '.





Mauri i el president de l'ANC, Agustí Alcoberro, han fet aquesta petició acompanyats a l'escenari per representants, precisament, dels partits negociadors com el president del Parlament, Roger Torrent (ERC), i el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol.





Entre els representants dels partits també ha destacat la presència del tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens (BComú); Neus Munté i Xavier Trias (PDeCAT); Alfred Bosch i Ester Capella (ERC); Maria Sirvent (CUP); Joan Josep Nuet (Comuns) i Assumpció Laïlla (Demòcrates).