Les dones a Catalunya cobren 6.500 euros menys que els homes

La bretxa salarial va ser del 23,9% el 2015.





UGT de Catalunya ha alertat que la bretxa salarial a Catalunya es va situar en el 23,9% el 2015, el que va suposar que les dones van cobrar de mitjana 6.568 euros menys que els homes.





El sindicat ha assenyalat que els homes van cobrar de mitjana 27.514 euros i elles 20.946 euros, mentre que en el conjunt d'Espanya la bretxa va ser del 22,9%, de manera que ells van percebre 25.993 euros i elles 20.052.





L'informe elaborat pel sindicat recalca que el 84% de les treballadores catalanes estan ocupades en quatre sectors: serveis de restauració, personals i venda; personal tècnic i intel·lectual; personal comptable, administratiu i d'oficina, i ocupacions elementals.





UGT ha subratllat que aquests sectors són els que estan pitjor remunerats i en els quals es produeix una major bretxa salarial, en línia amb la dada que ha trobat a nivell a l'Estat: el 70% dels treballadors que cobra menys de 1.000 euros són dones .





Per al sindicat, la bretxa salarial és l ' "expressió econòmica de les desigualtats entre dones i homes" i aquesta s'ha convertit en un element estructural de l'economia i la societat catalana.





LLEI DE TRANSPARÈNCIA SALARIAL





El sindicat ha reivindicat la necessitat d'una llei de transparència salarial que obligui a les empreses a fer accessibles els salaris directes i indirectes, i els criteris salarials i de promoció, en línia amb les que es van aprovar a França, Bèlgica, Alemanya i Islàndia.





Per a la UGT també cal fer complir les lleis d'igualtat espanyola i catalana, pel que ha reclamat que s'augmentin els recursos dedicats a la seva supervisió, i la derogació de l'última reforma laboral, ja que sosté que ha afectat greument les condicions laborals i econòmiques de les persones treballadores més vulnerables i amb salaris més baixos, situació que afecta, sobretot, a les dones.





És per això que l'organització ha remarcat la importància d'enfortir la negociació col·lectiva pel seu valor com a "eina fonamental en la lluita contra aquesta llaura que és la desigualtat salarial", i ha recordat que l'acord interprofessional de Catalunya de 2015 establia recomanacions per implantar convenis de sector i empresa tenint en compte la discriminació per gènere.





Així mateix, el sindicat ha reivindicat "trencar amb els estereotips i l'assignació dels rols de gènere a l'escola, la família i la feina" i donar més valor als treballs de cures i atenció de les persones.