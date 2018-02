Venç la llibertat d'expressió: El diari Catalunyapress absolt de la demanda interposada per l'ex alcalde de Terrassa Jordi Ballart

En la decisió del jutge de 1a Instància de Terrassa no deixa cap dubte, "totes i cadascuna de les expressions compreses en l'article publicat al diari digital Catalunyapress", de desembre de 2016, escrit pel col·lectiu, Els MIOLS d'Isidoro , no suposen una vulneració del dret a l'honor de l'ex alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ni de cap dels càrrecs polítics esmentats en ell.





Totes les expressions "es troben emparades per la llibertat d'expressió , per molt crítiques, dures o feridors que siguin, ja que es dirigeixen contra personatges públics en l'exercici de la seva activitat, també pública".





D'aquí s'afirma en la sentència que "els demandants estan obligats a suportar les opinions abocades en l'article", publicat en ELS MIOLS d'Isidoro de Catalunyapress , "que en cap cas poden considerar insultants, vexatòries o desconnectades amb l'activitat desenvolupada pels demandants dins de l'ajuntament de Terrassa ".





I és que segons el jutge "la protecció constitucional de les llibertats d'informació i d'expressió arriba a un màxim nivell quan la llibertat és exercida pels professionals de la informació mitjançant el vehicle institucionalitzat de formació de l'opinió pública que és la premsa", com és el cas que concorre per l'article escrit pel Col·lectiu dels MIOLS i assumit com a editor per Manuel Fernando González, al mitjà de comunicació digital, Catalunyapress.









Jordi Ballart envoltat per la resta de demandants en el judici de mesures cautelars. Foto: Catalunyapress





No hi ha cap dubte a nivell jurídic perquè "els dirigents polítics han de tolerar un nivell de crítica superior a les altres persones, perquè amb la seva activitat s'exposen voluntàriament a un major control. En contrapartida, als polítics se'ls reconeix una major llibertat a l'hora de comunicar opinions i judicis ". Cal no oblidar en aquest sentit que "la llibertat d'expressió, preciosa per a qualsevol persona, ho és molt particularment per a un elegit del poble: representa als seus electors, exposa les seves preocupacions i defensa els seus interessos".





Les expressions abocades en el citat article "en afirmar que Dret JORDI BALLART PASTOR, Dret MARC Cadevall ARTIGUES, Dret XAVIER CARDONA RUIZ, Dret MARC ARMENGOL PUIG i Dª EVA CANDELA LOPEZ ocupen els seus llocs, bé per ser fills de militants històrics del partit, ben per la seva relació d'amistat amb l'alcalde, són meres opinions crítiques relacionades amb la política de nomenaments del partit polític al qual pertanyen, així com a la política de nomenaments del consistori, llavors dirigit per Dº JORDI BALLART PASTOR ".





Així "en cap cas es desprèn un contingut injuriós o vexatori de les esmentades expressions, sent una opinió de l'autor el considerar que la proposta de Dret JORDI BALLART PASTOR com a cap de llista per a les eleccions municipals i la política de nomenaments del partit i del consistori estan relacionades amb els seus vincles parentals o d'amistats ".





I és que en aquest sentit s'ha pronunciat, entre altres, "la Sentència del Tribunal Suprem, de 20 d'octubre de 2014, en considerar que una valoració crítica sobre la política de nomenaments de càrrecs de lliure designació és una crítica dirigida a una persona pública per raó de la seva feina i que entra dins del dret de llibertat d'expressió, sense que resulti vulnerat el dret a l'honor dels demandants ".





S'evidencia en l'article de Catalunya que aquestes expressions "tenen per objecte expressar una opinió crítica qualificativa sobre els referenciats subjectes, en relació amb el seu càrrec públic i estretament unida amb l'exercici de la seva activitat política".





De l'examen del tenor literal de les esmentades expressions, en relació amb el seu context, "es desprèn una dura crítica cap a la tasca pública exercida pels demandants, sempre vinculada amb les funcions exercides pels demandants per raó del seu càrrec, sense que el contingut de tals expressions transcendeixi a nivell personal, limitant-se a pensar sobre la gestió i les tasques professionals desenvolupades pels demandants en el si del consistori ".





En resum, segons la sentència "les esmentades expressions no tenen contingut injuriós o vexatori, consistint en mers adjectius qualificatius en relació amb la tasca pública dels demandants, que encara que durs, crítics i mordaces estan emparats per la llibertat d'expressió".









Quan en l'article es fa "referència al fet que el pare de Dret JORDI BALLART PASTOR és el Louis de Funès de la política local, pretén fer una crítica a la funció pública del mateix, equiparant la seva tasca política amb la d'un còmic, igual que els personatges artístics interpretats pel Sr. Louis de Funès i en aquest sentit, les expressions utilitzades no poden considerar-se insultants per molt ofensives, per molt sarcàstiques, emfàtiques o tremendistes que siguin ".





Perquè definitivament són "una simple opinió crítica, dirigida a un personatge públic i en relació amb la seva tasca pública, les esmentades expressions es troben emparades per la llibertat d'expressió, sense superar la línia que comportaria una vulneració del dret de l'honor de l'ofès. En conseqüència, els demandants han de tolerar tals expressions per tal com no són injurioses, van dirigides a un personatge públic i tenen per objecte criticar la seva tasca política ".





La decisió de la sentència notificat aquest divendres, desestima d'aquesta manera les pretensions d'indemnització dels demandants com l'ex alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i amb expressa imposició de costes a ell ia la resta de càrrecs tècnics i polítics, els qui per segona vegada perden davant els Jutjats de Terrassa. En aquest judici i en el de mesures cautelars el jutge ha imposat les costes judicials als demandants.