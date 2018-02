Pedro Sánchez cedeix poder de decisió de l'Executiva a les bases socialistes

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE





El Comitè Federal del PSOE, màxim òrgan del partit entre congressos, es reunirà aquest dissabte a Aranjuez (Madrid) per aprovar el nou reglament que desenvolupa els estatuts de la formació i que donarà més poder a l'Executiva de Pedro Sánchez ia la militància.

Faltaran a la cita quatre presidents autonòmics socialistes, l'andalusa Susana Díaz, el valencià Ximo Puig, i la balear Francina Armengol, que tenen agenda institucional aquest mateix dia, així com l'asturià Javier Fernández, que ja no lidera la federació asturiana i, per tant, no és membre nat del Comitè, tot i que podria assistir si ho volgués.

Cap d'aquestes federacions ha presentat objeccions al text, però tampoc entusiasma als territoris governats pels socialistes, atès que reforça l'autoritat de l'Executiva Federal, el criteri prevaldrà enfront del de les direccions regionals.

Sí estaran en canvi a Aranjuez els dirigents d'Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, Castella-la Manxa, E miliano García-Page, i Aragó, Javier Lambán, així com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i representants de la resta de territoris .

PACTES DE GOVERN EN MANS DE LES BASES





Les normes, dissenyades per la direcció de Sánchez en contacte amb els territoris, introdueixen com a principal novetat l'obligació de consultar a les bases, amb caràcter vinculant, els a acords postelectorals del PSOE per formar governs amb altres partits o per investir un candidat que no sigui socialista.

D'haver estat aquests canvis en vigor abans, hauria quedat en mans dels afiliats del PSOE la decisió sobre el sentit del vot del Grup Parlamentari Socialista a la investidura de Mariano Rajoy a 2016, que va tirar endavant gràcies a l'abstenció del PSOE. Pedro Sánchez va dimitir abans i va renunciar al seu escó precisament per no participar d'aquesta votació.

L'obligació de consultar a les bases els acords postelectorals s'aplicarà tant en l'àmbit municipal, com en l'autonòmic i estatal. Així, un pacte com el del PSOE amb Podem a Castella-la Manxa ho haurien d'aprovar els militants, mentre que no seria necessari en el cas d'Andalusia, on Susana Díaz governa amb el suport de Ciutadans, que no va entrar però en la Junta.

L'Executiva Federal podrà convocar les consultes que consideri convenient, vinculants o merament consultives, sobre altres qüestions transcendents, alhora que s'arroga la capacitat de vetar les que proposin les federacions.

ELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ SEGUEIXEN MANANT





El militant guanya poder amb aquest reglament, sí, però no al nivell del promès al 39 Congrés de juny passat que va triar a l'actual cúpula del partit, encapçalada per Sánchez. Tot i que els afiliats podran votar propostes de candidats per a la composició de les llistes electorals, els òrgans de direcció seguiran tenint la capacitat de modificar-les, tot i que hauran de justificar aquests canvis.

Tampoc es concreta en les noves normes el compromís assumit en la cita de juny d'obrir el partit als simpatitzants, més enllà de garantir la seva participació en les primàries per elegir el candidat a la presidència del Govern, com ja passava abans el 39 Congrés.

Els simpatitzants també podran participar en primàries al costat dels militants per elegir els candidats a les presidències autonòmiques ia les alcaldies de més de 50.000 habitants, però només si ho demana l'Executiva autonòmica, i Ferraz ho aprova, o per decisió directa de l'Executiva federal.

A la direcció del PSOE expliquen la dificultat i els problemes que generaria portar a la pràctica la literalitat de la resolució del 39 Congrés, que parlava que militants i simpatitzants triessin en primàries obertes a tots els components d'una llista electoral.

En municipis petits, la inscripció de falsos simpatitzants podria utilitzar per influir en el resultat en detriment d'un o altre candidat, per posar un exemple.

Les primàries s'instauren de manera general per elegir candidats en aquells llocs on no governen els socialistes, mentre que es posen condicions molt exigents per forçar en el cas que un president autonòmic o alcalde socialista aspiri a la reelecció.

Això sí, l'Executiva Federal es reserva la possibilitat de suspendre les primàries autonòmiques o municipals, fins i tot tot i haver estat convocades, quan les circumstàncies polítiques o l'interès general del partit així ho aconsellin.

EL SECRETARI GENERAL I EL VOT DE LA MILITÀNCIA





El reglament incorpora així mateix un altre instrument que permetrà Sánchez blindar davant del Comitè Federal, tot i que la composició actual d'aquest òrgan l'afavoreix, amb una majoria d'afins al seu lideratge.

La nova norma estableix que només els militants podran fer caure a un secretari general, ja que són els afiliats els que l'escullen. Encara que una majoria del Comitè Federal podrà iniciar el procés per revocar un líder, aquest no cessarà fins que els militants així ho decideixin en una consulta.

A més de l'aprovació del reglament, que inclou un codi de conducta per a càrrecs i afiliats del PSOE a les xarxes socials, està previst que el Comitè Federal autoritzi a l'Executiva de Sánchez a acordar amb els territoris calendaris singularitzats, que s'ajustin als seus interessos , per a la celebració de les primàries de cara a les municipals i autonòmiques de 2019.

La reunió començarà a les 10.30 hores amb una intervenció del secretari general, Pedro Sánchez, a la Casa del Governador d'Aranjuez.