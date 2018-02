La Guàrdia Civil assenyala que la CUP i el 'Enfocats' coincideixen: "Per fer una truita caldrà trencar ous"

Joan Coma, regidor de la CUP a Vic





La Guàrdia Civil ha alertat el jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa pel procés sobiranista, Pablo Llarena, sobre la casualitat que el regidor de la CUP Joan Coma usés una expressió que apareix a l'inici del document 'Enfocats', que marca el full de ruta independentista: "Per fer truita caldrà trencar ous".

En un informe de l'Institut Armat amb data del 31 de gener de 2018 que ha estat remès al jutge Llarena, a què ha tingut accés a Europa Press, destaca que "és si més no curiós" que "més o menys" per les mateixes dates tant el regidor de Vic (Barcelona) com 'Enfocats' utilitzessin aquesta expressió.

Tot i que els investigats al Tribunal Suprem per l'anomenat 'Procés' han negat davant del magistrat de l'alt tribunal tenir coneixement d'aquest full de ruta --que va ser confiscada al domicili del número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, Josep Maria Jové-- i han destacat que ni tan sols es coneix ni la data ni l'autor de la seva elaboració, la Guàrdia Civil situa la seva redacció en l'estiu de 2016.

Segons recorda l'informe de 176 pàgines de l'Institut Armat, en el segon full del 'Enfocats' es presenta un "resum executiu amb imatges que contenen sis idees de força": "Si volem fer truites, hem de trencar ous"; "Els ous s'han de trencar quan l'oli estigui calent"; "El Rei va nu!", "L'única data bona és la que ens dóna l'èxit"; "No hi ha camins curts, no hi ha camins màgics" i "Hi ha molts camins que porten al fracàs ... i només un que porta a l'èxit".

En una altra part del document, els investigadors recorden que en el ple de l'Ajuntament de Vic del 9 de desembre de 2015 Coma va pronunciar la frase: "Per fer una truita, primer cal trencar els ous". També esmenten que el 27 de desembre d'un any després, el regidor de la CUP va ser detingut pels Mossos d'Esquadra per negar-se a comparèixer davant del jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno en dues ocasions, investigat per un suposat delicte d'incitació a la sedició en fer una manifestació d'aquest tipus.

ARXIVADA LA CAUSA CONTRA JOAN COMA





Finalment, el jutge instructor de l'Audiència Nacional va arxivar a l'abril de 2017 la causa contra Coma per cridar a la desobediència durant aquest ple, en què el consistori va mostrar el seu suport a la proclamació del Parlament d'inici de la 'desconnexió' de Catalunya del resta d'Espanya. El magistrat es va inhibir a favor dels jutjats de Vic, que definitivament van donar per tancat aquest assumpte.

Ara la Guàrdia Civil, en els informes lliurats al magistrat del Suprem, subratlla que és "curiós" que, "casualitat o no", tant la CUP com el full de ruta de l' 'Procés' hagin fet ús d'una mateixa expressió.

Llarena va ampliar el passat 22 de desembre la investigació contra sis persones que no apareixien en la querella inicial de la Fiscalia General de l'Estat després de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) el 27 d'octubre. Entre les persones incorporades es troben l'expresidenta del grup parlamentari de la CUP Mireia Boya i l'exportaveu del partit antisistema Anna Gabriel.

El jutge considera que Boya i Gabriel, com l'expresident de la Generalitat Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; la número dos d'ERC, Marta Rovira; i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras, també han de ser investigades pel 'Procés' perquè considera que van tenir una participació "especial i destacada", ja que, segons els informes de la Guàrdia Civil, van formar part del comitè estratègic que preveu el full de ruta 'Enfocats'.