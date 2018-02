Ada Colau demana garanties en la investigació dels atemptats jihadistes del 17 d'agost

Ada Colau amb Felipe VI i Letizia a l'Ajuntament de Barcelona el passat mes d'agost





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dissabte que l'Ajuntament de Barcelona s'ha personat aquest dimecres com a acusació particular i, subsidiàriament, com a acusació popular, en la causa de l'atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa ha expressat que s'ha pres la decisió per "defensar els interessos de la ciutat" i en la base d'un informe de la Guàrdia Urbana de danys materials, serveis extraordinaris i afectació a la ciutadania.

"Volem acompanyar la ciutadania i accedir a la informació i assegurar-nos que s'investiga tot el que es vol investigar i que es prenen les responsabilitats necessàries", i ha recordat que Barcelona és una de les ciutats més segures del món, tot i que ha insistit en què no existeix la seguretat total.

Així mateix, ha explicat que la capital catalana tindrà un memorial de l'atac del 17 d'agost a prop del mosaic de Joan Miró, a la Rambla de Barcelona: "A l'estiu, farem un memorial transitori per commemorar el primer any de l'atac i, més endavant, farem un definitiu".

Colau ha destacat el simbolisme "tan fort" que té el mosaic al passeig: "És un lloc de diversitat, acollida i benvinguda", i ha dit que l'agost vinent se celebrarà un acte de record amb les famílies de les víctimes i la ciutadania.

"Hem fet el dol més immediat com a ciutat i país, però es necessita temps per fer el dol més personal", i ha celebrat que el racisme no ha triomfat a la ciutat després dels atemptats, i ha subratllat que ningú mereix que es polititzin els atacs.





PUIGDEMONT DEMANA EXPLICACIONS SOBRE EL IMAN DE RIPOLL

Per la seva banda, el candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat aquest dissabte que la lluita antiterrorista no tingui fronteres ideològiques, i ha demanat explicacions a l'Estat sobre la relació entre l'iman de Ripoll i el CNI.

"Si haguessin compartit la informació sobre l'iman de Ripoll amb la policia catalana, hauríem pogut ser molt més eficaços contra aquesta amenaça", ha explicat a Catalunya Ràdio.

Ha assenyalat que l'Estat no va compartir tota la informació amb el Govern, que "no va actuar pensant que s'ocultava informació", i ha insistit en el seu desig que els Mossos participin en els cossos europeus de seguretat.

"Els recursos de l'Estat espanyol es dediquen a protegir a les persones?", s'ha preguntat, i ha tingut un record per als líders sobiranistes presos a l'assegurar que, per menys indicis que els que hi ha entre l'iman i el CNI, hi ha persones en presó preventiva, segons ell.

En relació a les negociacions per a la investidura, Puigdemont ha afirmat que correspon al Govern central "aixecar el 155", i s'ha mostrat convençut que s'arribarà a un acord que, segons ell, avança amb discreció.