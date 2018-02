Pedro Sánchez carrega contra Rajoy i Rivera perquè la seva rivalitat paralitza l'activitat parlamentària

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE





El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigit aquest dissabte al president del Govern, Mariano Rajoy, que presenti ja el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) perquè aquesta és la "primera i principal obligació" d'un Executiu.

En la seva intervenció davant el Comitè Federal del PSOE --màxim òrgan entre congressos-- reunit a Aranjuez per aprovar les noves normes internes del partit, Sánchez ha carregat contra l a "pugna pel poder" entre les dues dretes de PP i Ciutadans, que estan provocant la "paràlisi" de la vida política i l'acció legislativa del Parlament.

A la formació 'taronja', que fa de la regeneració democràtica una de les seves principals banderes, l'ha criticat per donar suport al Govern del PP a la Comunitat de Madrid, quan es tracta d'un "partit finançat irregularment".

"El que no és regeneració democràtica és liderar partits finançats irregularment o donar suport a partits finançats irregularment al capdavant de governs com està passant en la Comunitat de Madrid", ha alertat.

Sánchez no té dubtes que el Govern de Rajoy suposa un "llast" per a Espanya perquè representa un "projecte esgotat, buit d'idees i inundat de corrupció", que mira "permanentente als tribunals" mentre dóna l'esquena als problemes dels ciutadans.

Per això, i davant l'amenaça que el Govern es mantingui en el poder prorrogant els pressupostos fins a l'any 2020, Sánchez ha avisat que sense pressupostos "no hi ha res a governar". "És com un cotxe sense gasolina", ha explicat, pel que ha instat el Govern a presentar ja els comptes per "donar confiança als actors econòmics, seguretat als ciutadans i credibilitat a la vida política en aquest país".

"Viure de la pròrroga és prorrogar els problemes de la gent i consolidar les retallades en l'Estat de Benestar", alerta Sánchez, convençut que "quan no es fa res les coses es podreixen", com ha passat en la seva opinió amb la crisi a Catalunya.

L'ALTERNATIVA SOCIALISTA





Enfront de la "pugna neoconservadora" entre el PP i Ciutadans, Sánchez ha presentat el seu partit com una força "progressista, europeista i modernitzadora" que "anteposa la convivència a la supremacia del seu projecte polític".

Però ha reconegut la solitud del seu partit quan s'ha lamentat que "els que haurien de governar no governen i aquells que haurien de donar suport als que no governen perquè governin no els donen suport".

Davant aquesta tessitura, Sánchez creu que el projecte "autònom" que encarna el PSOE ha de seguir avançant "amb humilitat, pas a pas" fins arribar a La Moncloa per posar-se "al servei de la majoria del país", perquè el PSOE és un partit que "anteposa la convivència a la supremacia del seu projecte polític".

El "bon camí" cap a la Moncloa passa, segons Sánchez, per plantejar tot un seguit de propostes que donin resposta als tres grans reptes que identifiquen els socialistes per a Espanya: consolidar un creixement econòmic segur amb un model productiu alternatiu, tallar la desigualtat i regenerar la democràcia.

PREPARAR LES ELECCIONS LOCALS I AUTONÒMIQUES DE 2019





Ha anunciat que el PSOE començarà immediatament a preparar les línies generals del programa electoral per a les municipals i autonòmiques de 2019, tasca que encarregarà a la presidenta del partit, Cristina Narbona, i al secretari d'Estudis i Programes, José Félix Tezanos.

Per Sánchez, el PSOE està contribuint a la regeneració democràtica d'Espanya amb les seves noves normes internes que aprovarà el Comitè Federal i que faran del PSOE el partit "més democràtic, participatiu i paritari del país".

Amb aquests canvis, que augmenten la capacitat de decisió dels militants --tendrán l'última paraula en les aliances poselectorales-- el PSOE, ha dit, dóna "un pas de gegant en favor de la regeneració democràtica del país", perquè "01:00 PSOE proper als seus militants és un PSOE proper als seus votants".