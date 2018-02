Rajoy critica el debat sobre llengües com un atemptat al progrés i prioritza l'educació en l'àmbit digital

Mariano Rajoy, president del Govern





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha defensat aquest dissabte que el treball del futur està en l'economia digital, pel que ha apostat per promoure la digitalització del model productiu. Per a això, veu necessari reforçar el sistema educatiu amb "noves competències digitals", en lloc de promoure debats "sobre les llengües".

En una convenció d'emprenedors a Elx (Alacant), Rajoy ha manifestat: "És veritablement increïble, atempta contra el progrés i suposa situar-se en el pitjor passat el estar fent debats sobre les llengües imposant a la gent el que no vol que se li imposi".

Davant d'això, el cap de l'Executiu ha apostat per "dedicar els recursos en educació a la revolució digital que s'estan produint arreu del món i en lloc de capacitar els joves".

Ha sostingut que aquesta ha de ser la "política educativa avui" i ha afirmat que la "clau" són els 475.000 llocs de treball generats en l'últim any. "És el futur imparable, que no ho va a parar ningú. I convé, quan aquestes coses es produeixen, col·locar-se al principi de tot", perquè en cas contrari es situaran "altres" i hi haurà "problemes".

D'altra banda, Rajoy ha assegurat en la trobada a Elx que s'han pres mesures des del Govern per garantir que Internet arribi a tots els pobles d'Espanya "per petits que siguin" i ha emfatitzat que en implementació de fibra òptica Espanya és el tercer país del món.

Ha ressaltat a més que s'ha aprovat un pla nacional per a formació de treballadors en competències digitals perquè cal "actualitzar-se i formar-se" en competències digitals, així com un programa de pimes per donar suport a la transformació d'empreses.

Sota el mateix prisma, ha subratllat que el Govern ha de regular la fiscalitat per als entorns digitals, de manera que es pagarà impostos a Espanya "sigui on sigui el seu domicili" i per les activitats i beneficis que reben a Espanya "i no a Luxemburg".

LES PETITES I MITJANES EMPRESES SÓN MOTOR D'OCUPACIÓ





Mariano Rajoy ha sostingut que la "primera prioritat" és la creació d'ocupació "ia partir d'aquí tota la resta". Per això, dit que la recuperació econòmica s'ha produït pels que van mantenir els seus negocis oberts en els moments de crisi.

S'ha retrotret així a l'inici de la seva primera legislatura, quan "molts" deien que Espanya havia de demanar el rescat: "No ho vam fer i amb l'ajuda de molta gent resistim. I Espanya no va ser rescatada i assegurem l'Estat del Benestar, i estem creixent per sobre de França, Alemanya i Itàlia".

Per tot això, ha al·legat que les petites i mitjanes empreses tenen el reconeixement del govern, perquè són "motor d'oportunitats i ocupació" i estan formades per persones que "ho han donat tot perquè aquest país tirés endavant".

El president del Govern ha mantingut que els llocs "no cauen del cel" sinó que "cauen perquè hi ha gent que treballa". Ha emfatitzat que les pimes representen el 99 per cent del teixit empresarial espanyol, el 62% del que es produeix i el 73% de l'ocupació que es crea. "Les pimes i els autònoms no són números, són persones i representen valors; el PP comparteix aquests valors, la perseverança, el compromís de la millora diària", ha dit.